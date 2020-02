Birds of Prey n’a pas eu de chance au box-office espagnol

Récemment, il est devenu connu que Birds of Prey avait la première au box-office la plus lâche de l’Univers DC étendu aux États-Unis. Bien qu’il semble qu’en Espagne il se porte bien, la situation est compliquée et ne donne pas un bon résultat.

Bien qu’il semble que Oiseaux de proie Ça allait être un succès absolu, la réalité est que le film n’a pas dépassé les attentes. Malheureusement, c’est devenu la bande de Extended Universe DC que moins soulevé lors de sa première aux États-Unis. En Espagne, cela semblait plutôt bien se passer, mais les chiffres ont fini par prouver le contraire.

Le film avec Harley quinn Il a tout pour réussir, mais pour le moment ce n’est pas le cas. Il existe de nombreuses théories à ce sujet: sa qualification pour les adultes, qui laisse de côté une grande partie du public qui aime ces histoires; ou encore le peu de succès des projets DC au cinéma. Rappelons que cet univers a connu de nombreux échecs en tant que Suicide Squad, ce qui amène les gens à se demander si Oiseaux de proie Cela vaut le détour.

Un échec en Espagne?

En raison de son faible succès aux États-Unis, il est possible que Warner Bros décide de changer le titre du film pour le rendre plus frappant. La vérité est qu’en Espagne, bien qu’elle soit toujours appelée la même, elle est aussi devenue le film de Extended Universe DC qui a le moins soulevé le jour de sa première.

Dans notre pays, Oiseaux de proie a fait ses débuts dans 334 cinémas et a été projeté sur un total de 505 écrans. Malgré cela, il a obtenu une collecte de 1,25 million d’euros, selon les données fournies par ComScore. Ce chiffre C’est la première la plus basse de cet univers en Espagne, poste qui appartenait auparavant à Shazam! et à 1,49 million de ses débuts.

En fait Oiseaux de proie il tombe bien en dessous des premières de L’homme d’acier (2,9 millions), Batman v Superman: l’aube de la justice (5 millions), Suicide Squad (2,9 millions), Wonder woman (2 millions), Justice League (2,7 millions) et Aquaman (2,5 millions). Compte tenu de ce faible intérêt initial pour un film qui aspirait à des chiffres beaucoup plus élevés, il semble compliqué qu’il soit retracé avec un bon entretien dans les prochaines semaines.

