Birds Of Prey Projection de film tôt pour les abonnés de DC Universe

Les abonnés de DC Universe auront la chance de voir Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique d’un Harley Quinn) tôt avec des projections avancées. Warner Bros.et DC Films sont à quelques jours du lancement du dernier film DC, qui présente le retour tant attendu de Harley Quinn de Margot Robbie sur grand écran. Reprenant après les événements de Suicide Squad, le film continue l’histoire de Harley alors qu’elle quitte le Joker de Jared Leto et forme une nouvelle équipe de héros féminins de DC, qui deviendront les Birds of Prey.

Avec la puissance vedette de Harley Quinn, leader de Robbie, Birds of Prey, la nature d’ensemble du film présentera le public à Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Huntress (Mary Elizabeth Winstead), Renee Montoya (Rosie Perez) et Cassandra Cain ( Ella Jay Basco). Ces femmes uniront leurs forces pour vaincre Black Mask (Ewan McGregor), et les bandes-annonces ont montré aux fans à quel point cette aventure classée R pouvait être amusante. En conséquence, Birds of Prey est l’un des films les plus attendus de 2020 pour beaucoup et certains ont maintenant la chance de le voir encore plus tôt.

Warner Bros.a annoncé aujourd’hui que les premières diffusions par les fans de Birds of Prey se déroulent pour ceux qui sont abonnés à DC Universe. Les projections auront lieu le mardi 4 février et le mercredi 5 février dans 30 villes sélectionnées à travers les États-Unis. Les abonnés de DC Universe seront informés le 31 janvier des projections et enverront un lien vers RSVP à l’une des projections possibles. Ceux qui ont hâte de voir Birds of Prey tôt qui ne sont pas encore abonnés à DC Universe peuvent profiter de cette opportunité en s’abonnant au service avant les projections.

Cela représente un changement dans l’approche de WB et DC pour les premières projections de fans, qui sont devenues courantes pour eux ces derniers temps. Aquaman et Shazam! ont été présentés tôt, mais ils se sont produits plus tôt, se trouvaient dans plus de villes et n’avaient pas besoin d’un abonnement à DC Universe pour y assister. Mais, à l’ère des guerres du streaming, les entreprises intègrent intelligemment le service dans la possibilité de voir les films DC tôt. Que ce soit ou non leur nouvelle stratégie pour toutes les futures projections de fans reste à voir.

Bien sûr, l’arrivée des projections de fans de Birds of Prey signifiera qu’il y a un plus grand potentiel de spoilers à faire surface tôt pour ceux qui ne peuvent pas y assister. Quiconque s’inquiète de voir des spoilers est préférable d’éviter Internet pendant quelques jours. Le film n’ayant aucun lien direct avec Suicide Squad et peut-être le plus grand univers de DC, Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique d’un Harley Quinn) pourrait être une histoire relativement fermée qui pourrait même ne pas se prêter aux gros spoilers de toute façon.

Source: Warner Bros.