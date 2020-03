Birds of Prey, The Gentlemen Arriving Early on Home Vidéo

Warner Bros.et STX sont les derniers à avoir sorti un peu tôt les films pour la consommation domestique, à savoir Birds of Prey et The Gentlemen. Fandango a annoncé que les deux films seront disponibles le 24 mars, soit 46 jours et 60 jours depuis leur arrivée dans les salles, respectivement.

Les films sont les derniers à avoir frappé le marché de la vidéo domestique au début de la nouvelle pandémie de coronavirus. Alors que normalement la fenêtre théâtrale pour les films est d’environ deux mois et demi, les cinémas fermant à l’échelle nationale, les studios pensent qu’il est inutile de tenir les dates car aucune chaîne de théâtre n’en souffre.

Cette décision intervient après qu’Universal a pris une décision beaucoup plus extrême, annonçant que The Invisible Man, The Hunt et Emma seront disponibles vendredi via la location de VOD pour 19,99 $.

Birds of Prey et The Gentlemen augmentent leurs dates VOD à 3/24. Vous pouvez les précommander à la fois sur FandangoNOW et planifier vos divertissements de la semaine prochaine! pic.twitter.com/Kqh00YqUDW

