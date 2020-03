Black Adam pourrait vaincre la Justice League, déclare Dwayne Johnson

Dwayne Johnson pense Adam noir pourrait vaincre la Justice League. L’ancien lutteur est convaincu qu’il n’y a pas de concurrence entre le supervillain magique et l’équipe de super-héros phare de DC. Black Adam est un personnage de DC Comics, présenté comme l’ennemi juré du super-héros Captain Marvel (populairement connu maintenant sous le nom de Shazam). Il était à l’origine décrit comme le prédécesseur du capitaine Marvel, qui défie habituellement le héros et le reste de la famille Marvel.

Ces dernières années, Black Adam a été redéfini comme un anti-héros, s’alignant à la fois sur les héros et les méchants. Son ensemble de pouvoirs est très similaire à celui de Shazam, ses pouvoirs étant également basés sur la magie. Son ensemble de puissance comprend la force, l’endurance, l’invulnérabilité, le vol et le contrôle de la foudre. Black Adam est souvent considéré comme l’un des super-héros de bandes dessinées les plus emblématiques de tous les temps et est largement présenté dans d’autres médias en plus des bandes dessinées, y compris les dessins animés et les jeux vidéo.

Dwayne Johnson a signé pour jouer Black Adam dans un film solo dans DC Extended Universe. Johnson a déclaré précédemment que le tournage débutera cet été, pour une date de sortie en 2021. Johnson est passionné par les débuts en direct du personnage et pense que l’introduction du personnage va créer un changement majeur au sein de la DCEU. Il pense même que Black Adam serait en mesure de vaincre toute la Justice League. Johnson a fait connaître cette opinion lors d’une récente vidéo Instagram Live, en disant: «Quelle chance la Justice League a-t-elle contre un Adam noir en colère?» Quel est ce terme, aucune chance en enfer. [Laughs] Cette déclaration sera certainement controversée parmi les fans, car la DCEU Justice League possède certains des héros les plus puissants de la bande dessinée.

Les fans savent que The Rock était en pourparlers pour jouer l’ancien égyptien depuis un certain temps, mais Johnson a récemment révélé qu’il travaillait sur un film Black Adam avec DC depuis 2008. Le rumeur voulait que le personnage apparaisse dans Shazam 2018, mais cela n’a pas fonctionné. t finir par arriver. The Rock a depuis partagé quelques détails sur le film solo de Black Adam. Johnson a expliqué qu’il gravitait vers la représentation plus récente d’un personnage, qui voyait Black Adam comme un ancien esclave doté de ses capacités, afin que les fans puissent s’attendre à la version anti-héros du personnage. Il a également affirmé que le film agirait davantage comme une histoire d’origine et présenterait également au public la Justice Society of America, ou JSA.

Adam noir est l’un des trois films de DC Comics à sortir en 2021. The Batman de Matt Reeves et The Suicide Squad de James Gunn devraient tous deux être présentés en première l’été prochain. Cependant, en raison de l’impact de la pandémie de coronavirus sur Hollywood, la production de ces films pourrait être retardée et, par conséquent, leurs dates de sortie pourraient être repoussées. Cela pourrait s’avérer préjudiciable à l’avenir du DCEU, car l’élan que la franchise a gagné en raison du succès de Wonder Woman, Aquaman et Shazam! pourrait être perdu si ces films sont retardés. Seul le temps nous dira quel impact cette pandémie aura sur la franchise bien-aimée de Warner Bros.

