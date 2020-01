Black Mask et Victor Zsasz sont-ils un couple?

Oiseaux de proie Il se rapproche de sa première convoitée. Alors que l’attente est raccourcie, les fans se demandent si Masque noir et Victor Zsasz sera un couple dans le nouveau film de DC Comics.



Le 7 février prochain sortira en salles Oiseaux de proie Et après avoir regardé les bandes-annonces publiées par Warner, fans de DC ils se demandent si dans le film Masque noir et Victor Zsasz Ils seront un couple. Pour nous faire un peu de doute, Ewan McGregor et Chris Messina Ils répondent aux questions.

La variété a demandé Ewan McGregor et Chris Messina, les acteurs qui jouent ces personnages dans Oiseaux de proie, à propos de cette théorie que les fans ont fondée. “Leur relation est basée sur … il y a un besoin et un désir sans aucun doute”, a déclaré McGregor très sûrement. Avec plus de doutes, Messine dit qu ‘”il y a un véritable amour pour l’anarchie” et quand cela est verrouillé, c’est quand son partenaire confirme “c’est plus que probable, oui”.

Pour l’instant, cette théorie ne sera confirmée que lorsque le film Birds of Prey arrivera en salles. Il ne reste plus qu’à attendre et voir si Warner a décidé de montrer un couple LGBT dans le Extended Universe DC.

Liberté totale dans le film

Oiseaux de proie Il aura une cote R pour son langage fort et sa violence dans les scènes. Selon son directeur Cathy Yan, il a été libérateur d’avoir cette qualification: «Je pense que c’est génial que nous puissions avoir une cote R, les femmes sont elles-mêmes manifestement sans regrets. Harley est à la fois très extravagant et violent, et c’est très libérateur de pouvoir avoir les blagues que nous voulions et de montrer aux gens comment elles sont. Le confinement n’était pas dans l’identité de ce film. »

Est d’accord Margot Robbie à propos de son personnage: “Harley Quinn n’est pas quelqu’un qui est contenu et cette note nous a permis de le faire passer au niveau supérieur avec des scènes de combat.” En revanche, toutes les actrices qui ont travaillé sur Oiseaux de proie Ils ont souligné à quel point l’entraînement physique était difficile pour pouvoir faire la plupart des scènes violentes sans double action. Mary Elizabeth Winstead Il a expliqué qu’ils s’entraînaient ensemble et séparément, aux pratiques de jiu jitsu et même au maniement des armes.

