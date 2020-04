Black Panther 2: T & # 039; Challa devrait conduire SHIELD & # 039; S MCU Replacement

T’Challa devrait diriger SWORD, le remplaçant du SHIELD du MCU, Panthère noire 2. L’univers cinématographique Marvel a parcouru un long chemin depuis son lancement en 2008, et c’est aussi vrai en termes de diversité que toute autre chose. Black Panther 2018 était un événement culturel, totalisant plus de 1,3 milliard de dollars au box-office mondial. Marvel a récemment confirmé que Black Panther 2 sortira en mai 2022.

Le premier film, écrit et réalisé par Ryan Coogler, a été fortement influencé par la série continue de bandes dessinées de Ta-Nehisi Coates. Coogler revient pour la suite, et il prend son temps à travailler sur le script, déterminé à créer quelque chose d’aussi riche en thèmes que le premier Black Panther – sinon plus. Il est certain de continuer à s’inspirer de la course populaire de Coates.

En relation: Pourquoi Black Panther 2 met tellement de temps à se produire

Bien qu’il s’agisse du deuxième volet d’un arc de personnage solo du MCU, il est important de ne pas traiter Black Panther 2 comme un film autonome. Il fait partie d’un univers partagé, après tout, ce qui signifie qu’il s’intégrera toujours dans le récit global du MCU, en particulier après Avengers: Fin de partie. Bien qu’une grande partie de la phase 4 soit encore un mystère, certains indices ont été révélés avec la permission de prendre des photos; et ils offrent des conseils alléchants. Voici pourquoi Black Panther 2 pourrait inclure SWORD.

Il semble que SHIELD soit remplacé dans le MCU par une nouvelle organisation nommée SWORD. SHIELD a été fermé après les événements de Captain America: The Winter Soldier, et les défenses de la Terre ont été affaiblies de façon catastrophique. En conséquence, lorsque Thanos est venu sur Terre dans Avengers: Infinity War, les Avengers divisés n’étaient soutenus que par les armées de Wakanda. Ils se sont révélés tragiquement insuffisants, et Thanos a réussi son objectif insensé de rééquilibrer l’univers en effaçant la moitié de toutes les créatures vivantes. Les choses ont été réglées dans Avengers: Fin de partie, mais il est sûr de supposer que l’humanité a appris une leçon importante; ils avaient besoin de plus que de super-héros.

Entrez SWORD. La scène post-crédits de Spider-Man: loin de chez soi a révélé que Fury était stationné dans une station spatiale, et des photos de la série télévisée WandaVision de Disney + ont confirmé que la version adulte de Teyonah Parris de Monica Rambeau fonctionne pour SWORD. Officiellement, ils sont le “Département d’observation et de réponse du monde sensible”, et leur mission est de protéger le monde contre les problèmes extraterrestres. SWORD traite d’innombrables races qui pourraient facilement effacer la Terre, et elles ont tendance à ne pas trop se préoccuper des questions de moralité. Comme l’un de leurs agents l’a noté, ils font ressembler le SHIELD de Nick Fury aux boy-scouts.

Wakanda a toujours été une nation isolationniste, mais à la fin de Black Panther King T’Challa a changé cela, révélant les secrets de leur technologie de pointe au monde. Okoye a imaginé que cela pourrait conduire aux Jeux olympiques qui se dérouleront à Wakanda à un moment donné (ou peut-être à l’ouverture d’un Starbucks); au lieu de cela, le pays africain reclus s’est retrouvé sur les lignes de front d’une invasion extraterrestre. Dans Avengers: guerre à l’infini, Shuri a tenté d’extraire la pierre mentale du front de Vision afin qu’elle puisse être détruite en toute sécurité, mais Thanos et l’Ordre Noir ont poursuivi les Avengers à Wakanda, et ils ont coupé une bande sanglante à travers l’armée du pays. Même M’Baku a reconnu que cette expérience allait changer le Wakanda pour toujours.

Connexes: Black Panther 2: Le problème du premier film que Marvel doit résoudre

Marqué après leur bataille contre les forces de Thanos, Wakanda offrirait très probablement un solide soutien à la création de SWORD – il pourrait même être un important fournisseur de technologies avancées pour aider SWORD à mener ses activités. Dans les bandes dessinées, Vibranium est crucial pour le développement des voyages spatiaux; ses propriétés d’absorption d’énergie permettent aux navires de se déplacer à une vitesse phénoménale et d’absorber les rayonnements cosmiques dangereux. Les empires galactiques convoitent les mines de Vibranium, et l’accès au métal ferait automatiquement de SWORD un acteur puissant de la diplomatie galactique.

Cela soulève naturellement la question de savoir dans quelle mesure Wakanda serait impliqué dans l’initiative SWORD. Pour que SWORD soit un succès, ils auront très probablement besoin d’un accès presque illimité aux réserves de Vibranium de Wakanda, et il n’y a aucun moyen que T’Challa le permette sans une surveillance stricte. De plus, ils auraient probablement besoin du soutien des scientifiques de Wakanda, qui ont des années d’avance sur le reste du monde pour exploiter le potentiel de Vibranium. Ce ne serait pas une surprise de voir l’ensemble du Wakandan Research Group assigné à travailler avec SWORD, sous la direction de Shuri.

Mais Black Panther pourrait-il être le commandant de SWORD? Spider-Man: la scène post-crédits de Far From Home semblait impliquer que Nick Fury est impliqué, mais il se contente de servir d’opérateur de terrain depuis plusieurs années maintenant, il n’est donc pas nécessairement en charge. Une autre théorie populaire est que le capitaine Marvel exécute la version MCU de SWORD, basée sur une histoire de bande dessinée qui a vu son successeur à la tête de l’organisation SWORD. Mais Carol Danvers ne semble pas être une grande joueuse d’équipe et elle n’aurait pas suffisamment de relations politiques sur Terre pour un tel rôle. Black Panther serait un leader étonnamment raisonnable de l’organisation; un agent de terrain compétent qui a néanmoins l’habitude de commander, une personnalité politique qui pourrait cultiver des relations avec les principales parties prenantes et un Wakandan ayant une compréhension raisonnable du potentiel de Vibranium – s’ils étaient disposés à travailler si étroitement avec le monde extérieur.

Cela permettrait à Ryan Coogler de continuer à s’inspirer de la bande dessinée de Ta-Nehisi Coates, qui a en fait transformé Wakanda en une puissance galactique. Wakanda a tracé le chemin de la météorite Vibranium et a envoyé des explorateurs au système Vega éloigné afin de l’acquérir; ils ont rencontré une anomalie temporelle et ont été transportés dans le passé, où ils ont établi l’Empire intergalactique de Wakanda. Coogler ne voudrait probablement pas reproduire ce récit vertébral sur grand écran; ses thèmes et concepts ne s’accordent pas vraiment particulièrement bien avec la version MCU de Black Panther et Wakanda. Pourtant, la suite pourrait facilement utiliser une partie de la technologie avancée imaginée par Coates dans le cadre de cette histoire, et très certainement absorber les magnifiques dessins de Daniel Acuna dans SWORD.

Pendant ce temps, le récit global de Black Panther – l’idée que Wakanda fait ses premiers pas chancelants dans un monde plus large – serait étendu, avec Panthère noire 2 racontant l’histoire de la connexion de Wakanda à un univers entier.

Plus: Black Panther 2: chaque personnage revient pour la suite MCU