Black Silver Stele 5. De l’obscurité vient la lumière

La conclusion de Silver Wake Costemporal Epic prend fin avec la bataille contre Knull, mais pas ses effets.

Norrin Rad fait face à un dieu qui a exterminé la lumière depuis le début de la création, qui s’est exilé et que Silver Wake a ramené. L’univers est en danger à cause de lui, encore une fois ses mains sont couvertes de sang. La lumière de son corps est éteinte, mais le don de Galactus, le Dévoreur des mondes, peut être sa rédemption.

La course touche à sa fin, la Stèle d’Argent doit faire face au grand mal qu’elle a éveillé. Pour ce faire, vous devez utiliser toute la puissance cosmique restante, sa luminosité va s’estomper, vous le savez, et n’hésitez pas. Remords des vies détruites, les planètes brûlées ne sont plus seulement le passé d’un homme qui a décidé de sauver sa planète en réalisant ensemble son rêve, son altruisme et son égoïsme en une seule action, qui a défini Norrin Rad et créé le héraut de Galactus. Mais lorsque la Dévoreuse des mondes n’existe pas encore, Estela est déjà coupable d’un mal plus grand, la rédemption de ses crimes passés est impossible sans perdre l’ancien. Tout va changer, ce sera le noir, mais cette fois, le noir n’est pas un deuil, mais un retour, une purification.

Actualités liées

DCSOS 5. Ni les dieux, ni le temps, ni la magie ne peuvent changer ce qui a été fait

Black Silver Stele est la mini-série qui redéfinit le personnage pour affronter le grand événement cosmique Marvel que Donny Cates prépare depuis un an. Ce sera un élément fondamental de notre bien-aimée Norrin, mais ce n’est pas ce qui compte pour ce principe. Il parle de la rédemption de tous les crimes passés, de la disparition du Héraut de Galactus, le messager de la mort est né. Cates a construit l’histoire pour que nous puissions nous souvenir de ce que c’était et de ce que cela signifiait, mais au final, toute la série est un nouveau départ, un retour, en noir.

L’histoire a son pouvoir dans la rédemption, et comment elle y parvient, à travers une autre grande erreur, une grande chute, qui, avec la psychologie torturée du personnage, fait du début de Black Silver Stele l’un des moments les plus bas de la protagoniste. Et leur rédemption vient de la bonté des autres, qui à l’avenir étaient des ennemis, ou seront des forces de la nature sans compassion qui guideront leur destin. NON, cette fois Cates a décidé qu’Estela est le protagoniste, pas ses chagrins ou ses péchés, mais sa volonté, sa force pour surmonter les obstacles et son besoin d’être autre chose. Maintenant, il est un créateur, un père de vie, une nouvelle Silver Stele.

Je ne vais pas nier la force du récit, mais il ne serait pas à moitié aussi puissant sans l’art de Trad Moore. En d’autres termes, c’est une histoire de rédemption avec une épopée cosmique, bien racontée, avec simplicité et sans questions métaphysiques complexes, qui ne serait pas la moitié de ce qu’elle est sans le dessin d’un artiste qui est en un instant plus que doux, gigantesque. Son parcours psychédélique est devenu un parcours historique dans ce dernier opus, en quelques pages il rappelle l’existence d’Estela et le laisse au pied de devenir autre chose. À travers un dessin qui ne connaît pas les lignes droites, qui ne sait que couler, car les yeux se déplacent à travers une courbe constante de lignes et de couleurs pour nous dire quelque chose d’aussi complexe que la vie dans une vague de lumière qui change l’univers. Énorme Trad Moore de cette série, qui a réussi à transférer la chaleur de la lumière d’Estela du papier au cerveau du lecteur.

Je ne pense pas que ce soit la meilleure série d’Estela, c’est un excellent début pour le personnage, totalement différent et très intéressant. Se détournant du monde vivant et pop, et des gens gentils et simples de Slott et Allred ou de l’explorateur d’Engleahart ou de Starlin, se rapprochant de la Stèle primitive de Lee et Buscema et de cette approche existentielle de DeMatteis et Garney, Cates et Moore nous ont emmenés dans un voyage incroyable et mémorable de nous laisser quelque chose de nouveau, enfin après si longtemps, il n’y a rien qui définissait Silver Wake, il y a un bel avenir.

Stèle en argent noir n ° 5

Auteur: Tradd Moore, Donny Cates

ISBN: 977000558000500005

Nombre de pages: 24

Description: La conclusion de la dernière folie galactique de Donny Cates! Le dernier affrontement de Silver Wake contre Knull! Notre héros a épuisé tout son pouvoir cosmique. Vont-ils le forcer à utiliser son arme secrète et déclencher une nouvelle horreur à propos de la galaxie?

JOTA (J.C.Royo)

4,0 4,00 5

Score moyen

Note des utilisateurs / 5 (Soyez le premier! Votes)