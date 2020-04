Black Widow a déjà une date de sortie et affecte le reste des films Marvel

À cause du Coronavirus, Black Widow a été retardé de quelques mois, mais cela affecte tous les films Marvel qui viendront plus tard.

La question des dates est assez complexe pour les studios de cinéma, car ils sélectionnent ceux qu’ils veulent et si cela doit changer, ils peuvent affecter l’ensemble du programme. Pendant longtemps, il y avait 7 films Marvel qui avaient déjà été assignés au moment de leur arrivée dans les cinémas, mais lors du déplacement de Black Widow, cela provoque une réaction en chaîne qui affecte le reste.

Depuis que le lancement de Black Widow a été reporté, il y a eu beaucoup de spéculations sur ce qui se passerait avec le film, car il a été dit que nous pouvions le voir directement sur la plateforme Disney +. Mais à la fin, ils ont transféré le film dirigé par Scarlett Johansson au 6 novembre 2020.

Cela amène The Eternals au 12 février 2021, date de sortie qui appartenait auparavant à Shang-Chi et à la légende des dix anneaux. Ce qui passe maintenant au 7 mai 2021, obligeant le docteur Strange et le Multiverse of Madness à déménager au 5 novembre 2021.

La liste complète des films de la phase 4 de Marvel a été retardée, car la suite de Doctor Strange a amené Thor: Love and Thunder au 18 février 2022, longtemps avant réservé à un film sans titre de Marvel Studios (Deadpool 3). Du côté positif, Black Panther 2 reste toujours le 8 mai 2022 comme prévu.

Cela aurait été sans précédent s’il était allé directement au streaming.

Nous savons que les films Marvel font beaucoup d’argent, mais on ne sait toujours pas si les gens reviendront au cinéma après la fin de la pandémie, principalement par crainte d’une rechute. Malheureusement, les salles de 300 ou 400 personnes pendant 2 heures sont un foyer d’infection trop important. Malgré tout, en novembre, nous espérons que tout ce problème aura pris fin et nous pourrons voir calmement Black Widow.

Nouvelles dates de sortie UCM (peuvent varier selon les pays):

Black Widow – 6 novembre 2020

The Eternals – 12 février 2021.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux – 7 mai 2021.

Doctor Strange 2 et le multivers de la folie – 5 novembre 2021

Thor 4: Love and Thunder – 18 février 2022

Panthère noire – 8 mai 2022

Le seul film Marvel qui n’a pas de date est The New Mutants, mais sa sortie n’affectera pas le reste.

