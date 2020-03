Black Widow change la date de sortie du Coronavirus

Partager

Marvel Studios décide de changer la première de Black Widow pour la pandémie mondiale créée par le Coronavirus (COVID-19).

Nous disons depuis plusieurs jours que Marvel Studios / Disney ils envisageaient sérieusement de changer la date de sortie du film Veuve noire. Depuis les nouvelles Coronavirus Ils sont toujours alarmants et les salles de cinéma ne semblent pas être un endroit sûr pour les gens. Parce qu’il est recommandé qu’il n’y ait pas de foule pour ne pas s’infecter les uns les autres. Par conséquent, de nombreux films retardent leur première.

Début mars, James Bond: pas le temps de mourir il est devenu le premier film hollywoodien à changer de date en réponse à la crise sanitaire mondiale. Depuis lors, d’autres films ont emboîté le pas comme A Quiet Place 2, The New Mutants, Mulan ou Rapide et furieux 9.

Jusqu’à présent, ils avaient gardé la date de Veuve noire C’était le 30 avril ou le 1er mai selon les pays. Mais c’est officiel: Ils retardent leur arrivée dans les salles !!! Bien qu’ils n’aient pas encore donné de nouvelle date. Depuis pour Studios Marvel Ce n’est pas si simple, car il compte 7 films en cours de sortie qui seront diffusés entre 2020, 2021 et 2022 qui pourraient être concernés. Comme ils sont Black Widow, The Eternals, Doctor Strange 2, Thor 4, Spider-Man 3, Shang-Chi et Black Panther 2.

De quoi parle le film?

Bien que nous ayons vu Veuve noire dans 6 films précédents de Studios MarvelIls nous ont révélé peu de leur passé. Mais comme ils ne voulaient pas faire un film d’origine et que le personnage est mort en Avengers: Fin de partie, ils ont décidé de mettre l’histoire entre Captain America: guerre civile y Avengers: Infinity War.

Veuve noire C’est un peu perdu parce que les Avengers ont été brisés après les accords de Sokovia. Elle doit affronter son passé et un grand méchant comme il est Taskmaster.

J’espère qu’ils nous donneront bientôt la date officielle, bien qu’elle remplacera probablement Les éternelsAutrement dit, nous pouvons le voir le 31 octobre 2020 ou le 6 novembre selon le pays.

Partager

Publication précédente

Tous les tournages de séries et films suspendus par Coronavirus

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.