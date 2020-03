Black Widow maintient sa sortie en salles, malgré les rumeurs

Partager

Le coronavirus s’effondrant dans le monde du cinéma, on a beaucoup parlé de la possibilité de Black Widow en première à Disney +. Cependant, il semble que le film Marvel continue avec des plans pour arriver au cinéma.

Il y avait beaucoup de films qui devaient arrêter leur production ou retarder leur sortie, l’un d’eux était Veuve noire. En raison de cet événement, de nombreuses entreprises publient leurs cassettes sur des plateformes de streaming. Pour cette raison, il a été dit que Marvel faire de même Disney +. Mais apparemment, le film Natasha Romanoff continue avec sa première dans les salles.

Veuve noire Il devait être mis en ligne le 1er mai, mais avec le coronavirus déclenchant une pandémie mondiale, la libération a dû être retardée. La première cassette individuelle de Natasha Romanoff avait tous les yeux sur elle, mais les fans devront attendre pour voir le film tant attendu. Et bien que les dernières rumeurs parlent de ce saut direct au format numérique dans Disney +, des sources de l’étude proche de ComicBookMovie confirment que pour l’instant ce n’est pas une option.

Une stratégie logique puisque la vente de billets contribuera à minimiser les pertes causées par la situation exceptionnelle qui prévaut aujourd’hui. Pourtant, tout pourrait changer depuis depuis Disney, on ne sait pas encore comment il peut évoluer tous ça. Si le panorama continue de s’aggraver et que les cinémas ne peuvent pas s’ouvrir longtemps, ce qui semble possible, le studio pourrait repenser cette condition, jusqu’ici inamovible, de passage du film dans les salles.

David Harbour prend en charge le streaming

Compte tenu de l’incertitude entourant le film, David Harbour a donné son avis sur le sujet. Dans un live Instagram, l’acteur a avoué vouloir la voir, quoi qu’il en soit: “Je suis très impatient de me voir à Viuda Negra, si jamais nous pouvons le créer. J’adorerais voir le film, tu sais que je n’ai pas encore pu le faire. J’ai vu des choses en post-production et ça a l’air très bien. Il était également là quand nous l’avons filmé et je suis très excité. Mais j’aimerais le voir par moi-même. Je le verrais sur Disney +“

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre une grande partie de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.