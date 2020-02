Black Widow pourrait montrer une version plus jeune de Natasha Romanoff

Partager

Veuve noire C’est quelques mois après sa première. Alors que les fans attendent la sortie de ce nouveau film Marvel, il a été annoncé que le film pourrait montrer une version plus jeune de Natasha Romanoff.



Le premier film du Phase 4 du Univers cinématographique Marvel Ça se rapproche. Le 1er mai de cette année, la bande arrivera enfin sur grand écran Veuve noire Ce film nous fera voyager dans le passé avec l’un des personnages les plus aimés d’UCM, et les fans sont impatients de vivre cette expérience. Selon de nouvelles informations divulguées, le film pourrait avoir une version plus jeune de Natasha Romanoff

Veuve noire se développera entre Captain America: guerre civile et Avengers: Infinity War. Cependant, le film nous montrera la vie de cette héroïne beaucoup plus tard. Si vous êtes un fan de MCU, vous vous souviendrez que dans Avengers: l’ère d’Ultron, Le personnage joué par Scarlett Johansson il a une vision qui révèle une partie de son passé Chambre rouge, le programme soviétique chargé d’en faire un Veuve noire. Dans le film, le personnage avoue que la dernière étape pour se transformer en machine à tuer doit être stérilisée, ce qui garantit qu’il ne sera jamais distrait de ses fonctions en raison de préoccupations familiales.

Une version plus jeune

Alors que Paul Gooch et David White Ils étaient sur le tapis rouge des Awards of Motion Picture Arts and Sciences comme nominés pour leur travail dans Maleficent: Owner of evil, en a profité pour confirmer l’existence d’une “Young Natasha” dans Veuve noire (via la bande dessinée):

«Eh bien, nous remontons dans le temps à l’époque où ils étaient beaucoup plus jeunes. Et nous avons des acteurs qui interprètent même le même type de personnage plus jeune qu’ils ne le sont (Scarlett Johansson et Florence Pugh). Et nous sommes dans différents pays, il y a toutes sortes de choses. Vous pouvez en voir certains dans la bande-annonce qui est disponible maintenant », ont-ils révélé.

D’autre part, il a été révélé que ce premier film solo de Veuve noire pourrait avoir à BOUCLIER comme l’ennemi principal de l’intrigue.

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.