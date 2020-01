Black Widow: Red Guardian était Captain America de Russie, déclare David Harbour

Avant son rôle dans Veuve noire, David Harbour dit que Red Guardian était la version russe de Captain America. Après onze ans de l’univers cinématographique Marvel, 2020 marquera le début des plans des studios Marvel pour après la saga Infinity. La phase 4 du MCU est remplie de films passionnants et du premier de nombreux spectacles Disney + destinés à introduire de nouveaux personnages dans le monde. Tout commencera par le film solo tant attendu de Black Widow de Scarlett Johansson, qui aura lieu dans le passé, après sa mort dans Avengers: Fin de partie.

Black Widow est sur le point de faire la lumière sur la trame de fond de l’espion dans ce qui pourrait être son apparence finale, mais elle présentera également aux téléspectateurs de nouveaux personnages qui peuvent potentiellement vivre dans le MCU. L’un d’eux est Alexei Shostakov, alias Red Guardian, joué par la star de Stranger Things, David Harbour. Les fans ont eu leur premier aperçu du Russe dans la première bande-annonce de Black Widow, alors qu’il sort de prison et enfile son ancien costume après avoir été réuni avec Natasha. Mais, comme beaucoup ne connaissent pas encore toute l’histoire de Red Guardian, Harbour a précisé que Black Widow s’en tenait à la source quand il s’agissait de la raison pour laquelle Red Guardian avait été créé.

En relation: Comment Red Guardian de Black Widow se compare aux bandes dessinées

Dans une récente interview avec The Wrap, Harbour a réitéré que Red Guardian était censé être la propre version russe de Captain America. C’est un élément clé de l’origine d’Alexei dans les bandes dessinées et lui a fait voir Steve Rogers comme son rival naturel, ce qui les a amenés à se battre. Bien qu’il soit peu probable qu’il combatte Captain America à Black Widow, Harbour a partagé à quel point Red Guardian était un emblème d’espoir pour la Russie, tout comme Cap pour les États-Unis.

Il est ce type qui est étroitement lié à Natasha à l’époque. Je ne pense pas que cela ait été tout à fait révélé exactement comment, mais je pense que vous pouvez voir dans la dynamique familiale qu’il était un peu une figure paternelle pour elle. Et plusieurs années passent et il a dépassé son apogée. Il revient donc dans sa tenue de super-héros, et ça va toujours, mais c’est un peu plus serré qu’auparavant. Je pense que la grande chose au sujet du Gardien Rouge est qu’il est vraiment – il était le Captain America de son temps pour la Russie. Et il était le grand espoir de la Russie, dans un certain sens.

Marvel s’en tenir aux bandes dessinées pour l’origine de Red Guardian n’est pas vraiment surprenant et a déjà été suggéré. Avec un regard spécial sur Black Widow qui devrait arriver sous peu, il ne faudra peut-être pas trop longtemps avant que plus de détails sur le passé de Red Guardian ne soient confirmés. Cela pourrait également faire la lumière sur ce que Harbour a taquiné d’autre dans la phrase “La relation d’Alexei avec Black Widow”. Les deux se sont mariés dans les bandes dessinées, ce qui a conduit à des théories selon lesquelles Black Widow pourrait révéler la même connexion existe dans le MCU. Mais, Harbour a taquiné qu’il est plus une “figure paternelle” pour Natasha, ce qui pourrait indiquer qu’il a aidé à élever ou à encadrer l’ancien espion russe.

Quel que soit le passé de Red Guardian, il y a déjà un contingent de fans qui espèrent qu’il aura un avenir dans le MCU après Black Widow. Sa nature comique a été un moment fort du premier trailer de Black Widow. Alexei devra survivre à son affrontement avec Taskmaster, si des apparitions supplémentaires de MCU se produisent, ce qui est plus facile à dire qu’à faire. Donc, que ce soit le premier de nombreux films ou un rôle unique, j’espère Veuve noire donne beaucoup de choses au Red Guardian.

Plus: Le film solo de MCU Mysteries Black Widow peut résoudre

Source: The Wrap