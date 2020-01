Blackfilm Screening Series ATLANTA présente … PARFAITEMENT UNIQUE – Blackfilm

La série de projections Blackfilm Atlanta est fière de présenter une projection spéciale et une séance de questions-réponses sur PERFECTLY SINGLE. Rejoignez-nous pour une soirée de cocktails, hors d’œuvres et musique live.

Synopsis PARFAITEMENT UNIQUE

Un optométriste conservateur et socialement maladroit décide de faire un acte de foi en quête d’accomplissement chez un compagnon masculin à la demande de ses amis comme un ultime effort pour trouver le bonheur. Son voyage ardu la conduit à un prétendant potentiel plus jeune, mais plus important sur la voie de la découverte de soi.

Informations sur l’événement:

Vendredi 21 juin 2020.

Théâtre Plaza – 1049 Ponce De Leon Ave NE, Atlanta, Géorgie

19h00 | Réception avec cocktails fournis par Tito’s Vodka et hors d’ouevres. Musique DJ en direct.

21h00 | Projection du film: PARFAITEMENT UNIQUE

22h30 | Questions et réponses avec le directeur, Van Elder

Jeter:

Erica Hubbard | (Lincoln Heights, Akeelah et l’abeille)

Torrei Hart | (Cher Frank)

DomiNque Perry | (Insécurité de HBO)

J. Alphonse Nicholson | (BET’s Tales, Netflix’s Madame C.J. Walker)

Omar Gooding | (Smart Guy, bébé garçon)

Joe Torry | (Justice poétique, Contes du capot)

Équipage:

Van Elder Scénariste / Réalisateur / Producteur

À propos du directeur:

Van Elder est originaire de Compton, en Californie. Il a écrit, réalisé, produit et monté quatre longs métrages, «Perfectly Single» (2019), «DWB: (Dating While Black)» (2018), «Divine Intervention» (2007) et «Issues» (2006) . “Divine Intervention” et “Issues”, ont reçu des sorties théâtrales limitées et ont ensuite été diffusées sur DVD et télévision par câble. Il a également écrit, réalisé et produit la série de comédie super naturelle «Spook Hunters», publiée sur Amazon Prime Video.

Le travail de Van s’est étendu à d’autres domaines visuels; y compris la réalisation de vidéoclips, une série télévisée humoristique, une série télévisée de variétés, plusieurs séries Web et numériques, un documentaire et de nombreux autres produits liés aux médias. Il a obtenu sa maîtrise en études de la communication, avec une spécialisation en cinéma et télévision de Cal State Los Angeles et auparavant, un baccalauréat en justice pénale de Cal State Long Beach. En plus de son travail de production, Van a écrit et optionné de nombreux scénarios.

Sponsors:

À propos de la série de projections:

La Blackfilm Screening Series est un programme national qui met en lumière les cinéastes et artistes de couleur noirs. L’objectif de la série est de sensibiliser le public ainsi que les opportunités de financement pour les cinéastes indépendants.

Presse:

Pour toute information presse, veuillez contacter:

Bullzeye Productions | Bullzeyeprods@yahoo.com

Blackfilm | contact@blackfilm.com