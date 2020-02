‘Bliss’ – Le désespoir de l’artiste

Les artistes, dcese de ceux qui cherchent toujours à créer quelque chose de nouveau. Quelque chose qui vous donne plus de crédit (dans tous les sens du terme) et de pertinence dans l’image. L’inspiration, comme de nombreux artistes l’ont dit à de nombreuses reprises, est partout. Ce n’est pas quelque chose que vous pouvez pratiquer, c’est quelque chose qui apparaît soudainement. Mais … Et que se passe-t-il s’il n’apparaît pas? Que se passe-t-il si ce qui apparaît est un bloc créatif?

Le stress occupe le devant de la scène. Les nerfs sont de plus en plus en surface. La recherche d’un débouché créatif prédomine avant tout. Le désespoir entre en scène. Nous avons vu de nombreux artistes atteindre des limites inimaginables. Van Gogh avec son oreille, le groupe Black Metal, Mayhem, et sa reprise pour “ Dawn of the Black Hearts ”, Stanley Kubrick dans plusieurs de ses films ont adopté des méthodes maladroites pour atteindre la perfection, et ce ne sont que quelques exemples. Au cinéma, nous avons également vu à maintes reprises des personnages atteindre ces limites, comme dans «Black Swan», «Mother! ou ‘Suspiria’, pour donner quelques exemples. Mais bien sûr, cela n’a jamais ressemblé à “Bliss”.

Le film du jeune réalisateur Joe Begos est quelque chose de spécial. Après cinq minutes, vous savez que vous ne regardez pas un autre film. Ce n’est pas pour tout le monde. La façon dont il est structuré rend impossible sa viabilité pour le grand public. Sa photographie fantastique qui simule le ton que le cinéma fantastique avait dans les années 70, l’utilisation de la lumière et des couleurs pour transmettre des idées au spectateur, une personnalité radicale dans sa direction …

Il ne fait aucun doute que Begos a l’intention d’attirer l’attention de tous avec son quatrième film et que malgré le peu de soutien qu’il a eu dans notre pays des cinémas, c’est l’un de ceux qui grandissent dans une pièce, avec l’obscurité et l’intimité de cela. L’expérience sensorielle de «Bliss», si elle vous rend accro, vous hallucinera. Maintenant, si vous ne pouvez pas entrer dans cette histoire, vous la détesterez probablement.

L’intrigue de «Bliss» peut être écrite sur une serviette en papier. Ce n’est pas son point fort, c’est son fil conducteur, qui sert d’excuse à Begos pour libérer sa créativité. Il souligne, en particulier, la grande quantité de ressources visuelles qu’il utilise. Toujours justifié, de tout nous montrer du point de vue de Dezzy (fantastique Dora Madison, une découverte). La descente aux enfers donne l’impression d’avoir été vécue par soi-même. Grâce à un montage catholique et déroutant, vous entrez dans la peau du protagoniste. L’incertitude et l’expérience épileptique sont garanties.

Comme si cela ne suffisait pas, un composant vampire qui rend le film sanglant, pervers et très sexuel. L’ambiance est très réussie, avec la nuit mystérieuse de Los Angeles et une bande son incroyable (pleine de heavy metal) y contribuant beaucoup. Tout cela est concentré dans les 20 dernières minutes qui sont infarctus, et que seulement pour eux cela vaut la peine de payer le prix d’entrée.

D’un autre côté, je pense que Begos a encore beaucoup à faire pour atteindre les niveaux de Gaspar No ou Darren Aronofsky. Des provocateurs par excellence qui fondent non seulement leurs films sur l’importance de l’audiovisuel, mais nous racontent aussi des histoires intéressantes avec lesquelles il est facile de sympathiser. Mentez si je dis que j’ai sympathisé avec Dezzy et son chef-d’œuvre. Oui, je voulais continuer à voir plus de talent de Begos, mais l’histoire n’a jamais compté pour moi. Lorsque tout tourne autour d’un “quelque chose”, vous devez faire en sorte que cela importe, et je pense que Begos le laisse sur la route. Livrez tout à votre section audiovisuelle, et cela peut être un problème si vous ne pouvez pas vous accrocher du tout.

La prévisibilité dans une grande partie de l’intrigue ne vous aide pas non plus. À tout moment, vous savez que le seul personnage est Dezzy, les autres sont de simples pions qui sont là pour que le protagoniste puisse faire certaines choses. Toujours avec cela, je dois souligner l’excellent travail derrière chacun des décès. Le gore est incroyable. Le travail derrière les effets pratiques du film est énorme. Dans des aspects comme celui-ci, c’est dans lequel il est noté qu’ils ont fait le film avec beaucoup d’amour.

‘Bliss’ semble être un travail très intéressant et agréable, malgré ses défauts. Je le recommanderai sans hésiter à ceux qui recherchent quelque chose de différent sur le panneau d’affichage (et dans leur vie). Begos doit être suivi d’une loupe, cela ne fait aucun doute.

Remarque: 6.0

Par Marc Sacristn Garca



@TheLebowskiMan