‘Bloodshot’ – Avec ou sans Diesel

‘Bloodshot’ est un film d’action avec Vin Diesel. Un Vin Diesel dont la carrière est clairement soumise à la franchise ‘Full throttle’, une franchise au grand succès incompréhensible sans laquelle, très probablement, ne sera plus aujourd’hui qu’un autre Steven Seagal ou Jean-Claude Van Damme. Oui, cela donne une voix à Groot … mais dans un pays où 90% des gens regardent des films pliés, ce n’est pas grand-chose à dire.

La vérité est que, ces derniers temps, Diesel ne s’est éloigné de Dominic Toretto que dans le témoignage ‘Billy Lynn’, le seul film en plus de dix ans dans lequel il pourrait mourir … et dans lequel, en fait, Il habite (au cas où vous vous souciez du film dont je doute, soyez calme, ce n’est pas un spoiler). Le reste de ses films mis à part et avec lui en tête d’affiche sont «Riddick», «The Last Witch Hunter» et «xXx: Reactivated».

Que dit une filmographie prestigieuse, partez.

Le truc, c’est que si vous dites “un film d’action avec Vin Diesel”, l’image qui émerge dans votre tête est assez claire. Une image qui entre parfaitement dans «Bloodshot», a déclaré un film d’action avec Vin Diesel. C’est l’idée, et il est entendu que c’est l’idée que les gens paient … même s’il y a beaucoup moins de gens qui paient pour voir Diesel que ceux qui paient pour voir Toretto.

Maintenant, au vu du contexte, j’ose dire que ce n’est pas seulement “un film d’action avec Vin Diesel” … mais, en réalité, c’est “un BON film d’action avec Vin Diesel” . Sans cesser d’être ce qu’elle est, comme d’un autre côté c’est ce qu’elle devrait être, elle est d’une manière très efficace et en général assez digne. Et bien sûr, triche qui ne trompe personne.

Et c’est que ce que nous pouvons critiquer de ‘Bloodshot’ est, principalement, ce que nous pouvons critiquer de la plupart des productions commerciales de haut niveau: l’abus et / ou la dépendance excessive de CGI, une campagne de promotion paresseuse et quelque chose de trompeur , et que ses personnages sont tellement exposés à une posture condescendante. C’est, par essence, un film très tourné vers la cuisine qui fonctionne pourtant vraiment.

Il fonctionne, au moins, avec suffisamment de dignité pour que sa prévisibilité relative, habituelle par contre dans ce type de production, ne soit pas nécessairement gênante. Après tout, c’est, un peu, ce que vous verrez quand vous allez voir “un film d’action avec Vin Diesel”; surtout, dans un film qui fait d’abord de lui, sans dissimulation, l’immortel avec lequel Toretto rêve d’être.

“ Bloodshot ” peut être vu, il va au fait, il a un bon rythme, il a des rapports très bienvenus de violence et de physique – avec des échos à “ District 9 ” ou “ Elysium ” – un casting très réussi et un Diesel ennuyeux, à moins, pour ajouter quelques nuances à son visage éternel. Ce qui serait ridicule dans un film d’action mettant en vedette Vin Diesel très approprié pour ceux qui voient des films d’action, avec ou sans Diesel.

Par Juan Pairet Iglesias



@Wanchopex