Bloodshot obtient la cote PG-13 pour “ violence intense ”, de nouvelles affiches sont publiées

L’adaptation Bloodshot de Vin Diesel arrive en mars et la MPAA a rendu son verdict sur la cote du film. Le comité de notation a classé l’adaptation comique PG-13 énumérant les raisons comme «des séquences de violence intenses, du matériel et du langage suggestifs».

Le film Columbia Pictures est basé sur le titre Valiant Comics et sortira le 13 mars. Il met en vedette Diesel aux côtés de Guy Pearce, Eiza Gonzalez, Toby Kebbell, Sam Heughan, Talulah Riley, Alex Hernandez et Lamorne Morris. Columbia a également publié deux nouvelles affiches pour le film, que vous pouvez consulter ci-dessous, ainsi que le synopsis:

Un soldat a récemment tué au combat et ressuscité en tant que super-héros Bloodshot par la société RST. Maintenant rempli d’une armée de nanotechnologies dans ses veines, il est une force imparable – plus forte que jamais et capable de guérir instantanément. Mais en contrôlant son corps, la société règne également sur son esprit et ses souvenirs. Maintenant, Ray ne sait pas ce qui est réel et ce qui ne l’est pas – mais il est en mission pour le découvrir.

Nouvelles affiches injectées de sang