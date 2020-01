Bloodshot: The Un-Killable Comic Hero & # 039; s Powers & Origin Explained

Les remorques pour Injecté de sang reflètent une partie de l’histoire la plus forte de Vin Diesel sur grand écran, combinant tout le plaisir du pack d’action de la franchise Fast & Furious avec la gloire sanglante et de science-fiction de Chronicles of Riddick. Le film continuera également les crédits de cinéma de bandes dessinées de Vin Diesel (les fans se souviendront peut-être de sa voix, sinon de son visage en tant que Groot dans le MCU) avec sa représentation de Bloodshot de Valiant Comics. Cependant, au milieu de toute l’histoire de l’acteur, la question demeure: qui est exactement Bloodshot de toute façon?

Comme de nombreux personnages de bandes dessinées, Bloodshot a plus d’une histoire d’origine. Le nom de code a été initialement donné à Angelo Mortalli, un gangster forcé de devenir un sujet de test après avoir été vendu par ses amis. Pendant les tests dans le cadre du projet Rising Spirit (fondé par Hideyoshi Iwatsu), Mortalli a reçu une injection de «Blood of Heroes», une formule nanite qui lui a donné des pouvoirs incroyables de régénération et de combat. Bloodshot a fait sa première apparition dans les premiers jours de Valiant avec un caméo dans Eternal Warriors # 4 et sa première apparition complète dans Rai # 0. Le personnage a été créé par Kevin VanHook, Don Perlin et Bob Layton, bien que Bob Layton attribue le nom Bloodshot à David Chlystek. Bloodshot est devenu une partie importante du tissu des héros de Valiant avant que l’éditeur ne rencontre des problèmes.

L’incarnation de Bloodshot transférée sur grand écran, Ray Garrison, a pris vie lors du redémarrage de «Summer of Valiant» de Valiant Entertainment en 2012. Alors que Ray partage de nombreux chevauchements avec Mortalli, notamment en étant créé par Project Rising Spirit, cette incarnation de Bloodshot a été construit pour être une arme utilisée pour éliminer des cibles militaires de choix au nom de sa famille bien-aimée. Avant que cette histoire commence à virer dans la voie du Punisher, cependant, il y a un hic. Aucun des souvenirs de Ray n’est réel, et toute sa vengeance a été soigneusement fabriquée encore et encore pour obtenir les résultats souhaités.

Comme de nombreux secrets, la menace de la vérité se profile toujours, et Bloodshot obtient la vérité de sa propre situation quand l’un des ennemis de Project Rising Spirit libère tous ses souvenirs. La réalisation envoie Bloodshot dans une quête (vraisemblablement réelle cette fois) de vengeance contre ses créateurs et mène aux événements de la guerre de Harbinger (bien que cette chronique puisse se jouer dans un univers cinématographique différent).

La nanotechnologie de Bloodshot lui donne des pouvoirs qui le rendent presque impossible à tuer – sinon sans faute ni faiblesse. Tout d’abord, Bloodshot a des capacités régénératrices qui feraient rougir Wolverine. Cette capacité est très efficace dans les bandes-annonces et les bandes dessinées. Ses capacités de régénération s’accompagnent également d’un cri sonore et d’une capacité de type prédateur à se fondre dans son environnement. La sensibilité accrue fournie par les nanites améliore également les capacités acquises de Bloodshot en combat corps à corps et en utilisant des armes militaires.

Une fois que Bloodshoot a pris conscience de ses fausses réalités, les nanites semblent également avoir la possibilité de le mettre à jour sur son statut comme s’il était dans son propre jeu de tir personnel à la première personne. Cette connexion semble également s’étendre à d’autres technologies, donnant à Bloodshot une touche de technopathie.

À ce stade, Bloodshot a fait partie de centaines de bandes dessinées de Valiant. Pour les fans de Bloodshot et Vin Diesel qui cherchent à entrer dans le personnage ou veulent simplement sentir Bloodshot revitalisé avant le film, Valiant a mis au point une délicieuse nouvelle série Bloodshot pour leur héros le plus résilient. La série est dirigée par l’écrivain Tim Seeley (G.I. Joe) ainsi que par l’artiste Brett Booth (The Flash), et jusqu’à présent, ils ont rendu justice au personnage à la fois pour les fans de longue date et pour toute personne nouvelle dans le guerrier enrichi de nanites. La nouvelle série n’ajoute pas une troisième histoire d’origine, mais reprend plutôt Bloodshot après un tournant majeur dans son histoire chaotique des allégeances.

Rattrapez vite! Le nouveau numéro, Injecté de sang # 5, sort le 15 janvier 2020 et promet d’être un excellent prélude pour la sortie du film plus tard cette année.

