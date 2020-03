Blow the Man Down (2020) critique | .

Personne ne fait des films de Coen Brothers aussi bien que les Coens, comme nous l’avons vu en de rares occasions où un autre cinéaste s’essaie à diriger l’un de leurs scripts originaux. Soufflé l’homme vers le bas, qui sert de premier long métrage pour le duo de réalisateurs d’écriture Bridget Savage Cole et Danielle Krudy, invite à des comparaisons avec le Blood Simple et lauréat d’un Oscar de Coens ‘Fargo avec son scénario noir et son décor relaxant plein de personnages colorés. Pourtant, la raison pour laquelle cela fonctionne aussi bien que parce que Cole et Krudy font ce que les Coens n’ont jamais et élaborent un récit où les femmes sont non seulement au centre, mais beaucoup plus fascinantes et moralement compliquées que leurs homologues masculins. Armé d’une perspective vraiment féminine, Blow the Man Down est au-dessus d’être une imitation de Coen Brothers pour offrir un fil adhérent et tissé serré.

Le film se déroule à Easter Cove, un petit village de pêcheurs (et salé) le long de la côte rocheuse du Maine. Là, les sœurs Mary Beth (Moran Saylor) et Priscilla Connolly (Sophie Lowe) viennent d’enterrer leur mère et pleurent toujours la perte lorsque Mary Beth – désireuse de mettre la ville dans son rétroviseur – découvre par inadvertance que Priscilla a caché la vérité sur leur avenir incertain. Enragée, Mary Beth s’envole dans un bar local et se connecte avec un inconnu fragmentaire (Ebon Moss-Bachrach) pour un rendez-vous qui prend rapidement un virage cauchemardesque. Mais alors qu’elle et Priscilla se démènent pour dissimuler ce qui s’est passé, ils tombent sur les sombres secrets que leur mère et les autres matriarches de Pâques Cover, comme son vieil ami Enid Nora Devlin (Margo Martindale), ont longtemps cachés.

Connexes: Les 25 meilleurs films sur Amazon Prime en ce moment

Du point de vue de l’intrigue, Blow the Man Down se rapproche davantage d’un thriller-mystère psychologique comme Dolores Claiborne – une autre histoire qui tourne autour des secrets et des mensonges cachés par les femmes dans une partie reculée du Maine – que Fargo ou tout autre film des Coens. C’est le monde et le style qui rappellent le travail de ce dernier, des touches idiosyncratiques du film (qui comprend un choeur grec sous la forme d’un groupe de pêcheurs chantant des bidonvilles) à la façon dont il capture les manières et les habitudes distinctes des gens. d’une région particulière des États-Unis En s’inspirant de leur scénario original, Cole et Krudy maintiennent les rebondissements de leur histoire à un rythme soutenu, tout en trouvant encore de la place pour s’attarder sur la vie intérieure de leurs personnages de temps en temps. Alors que le récit global est peut-être un peu plus mince que souhaitable, Blow the Man Down se trompe sur le côté droit et vous laisse vouloir en savoir plus sur les résidents et la trame de fond de Easter Cove, par opposition à la noyade des téléspectateurs dans l’exposition.

Pour aider les choses, les joueurs excentriques de Blown the Man Down sont animés par une merveilleuse distribution d’acteurs qui comprend la candidate aux Oscars June Squibb, Marceline Hugot et Annette O’Toole, en plus de Gayle Rankin de GLOW dans le rôle d’Alexis, une travailleuse du sexe qui obtient pris dans la lutte pour le pouvoir entre Enid et les autres femmes qui ont longtemps fait fonctionner Easter Cove pendant que les hommes travaillent en mer. Martinedale, comme toujours, commande en tant que femme d’affaires sans scrupules, passant gracieusement d’esprit perspicace et menaçant à comique ou même sympathique au tournant d’un centime. À bien des égards, ces matriarches sont plus convaincantes que les jeunes femmes dans leur vie et leur conflit menace d’éclipser le fil central de l’intrigue impliquant Mary Beth et Priscilla. C’est un témoignage des performances de Saylor et Lowe qu’ils ne font pas et la paire est crédible comme une paire de frères et sœurs (l’une imprudente et encline à porter sa frustration sur sa manche, l’autre épuisée d’avoir longtemps servi de fille “responsable”). ).

Allongeant ce qui était clairement un petit budget dans la mesure du possible, Blow the Man Down utilise sa palette de couleurs hivernales en bord de mer pour peindre Easter Cove comme toile de fond appropriée pour son drame noir, faisant tout, de l’intérieur de ses maisons à la les cages à poissons sur ses quais semblent inquiétantes dans les bonnes circonstances. Si ce n’est pas aussi atmosphérique que des films similaires qui l’ont précédé, cela pourrait être autant dû au financement limité qu’autre chose. De même, la cinématographie de Todd Banhazl se sent un peu restreinte par ce qu’elle peut et ne peut pas faire compte tenu des ressources disponibles, mais ajoute toujours des épanouissements visuels bienvenus (comme un panoramique de caméra désorientant ou un push-in dramatique) pour augmenter le suspense et la tension dans la mesure du possible. Dans l’ensemble, Cole et Krudy font leurs preuves en tant que cinéastes à leurs débuts et ce sera excitant où ils évolueront en tant que conteurs à l’avenir.

Tourné en 2018 et ayant fait sa première mondiale au Tribeca Film Festival l’année suivante, Blow the Man Down mérite de trouver un public après le long chemin parcouru. Dans un tour de chance, il sera largement disponible ce week-end quand il commencera à diffuser. Pour tous ceux qui ont envie d’un noir glacé qui mérite à la fois d’être appelé Coens-esque et qui subvertit intelligemment les conventions du genre en matière de genre, Blown the Man Down est très digne d’un coup d’oeil. Et s’il y a quelque chose de réconfortant dans son histoire de gens de la classe ouvrière qui persévèrent dans des circonstances sombres, eh bien, plus de pouvoir.

SUIVANT: Lisez la revue du capital humain de .

Soufflé l’homme vers le bas est maintenant en streaming sur Amazon Prime. Il dure 90 minutes et est noté R pour le langage, la violence, le matériel sexuel et la brève consommation de drogues.