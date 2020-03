Blumhouse prépare Karyn Kusama à réaliser un nouveau film Dracula

Fraîchement sorti de son succès critique et commercial avec The Invisible Man, Blumhouse s’oriente vers une nouvelle vision de Dracula et a mis Karyn Kusama en scène. THR rapporte que Kusama (Jennifer’s Body, The Invitation) dirigera à partir d’un scénario de Matt Manfredi et Phil Hay, qui a co-écrit The Invitation de Kusama.

Pour l’instant, le film n’est pas chez Universal malgré le studio et l’or frappant de Blumhouse avec Invisible Woman grâce au fait que Dracula est une histoire du domaine public, il pourrait donc être mis en place dans un autre studio, bien que cela soit peu probable.

Le roman de vampire a bien sûr été filmé plusieurs fois, y compris le classique universel de 1931, Nosferatu de FW Murnau (qui n’était pas autorisé, mais directement basé sur l’histoire), le Hammer Films Dracula, le film de Francis Ford Coppola de 1992 et, plus récemment, Universal’s 2014 Dracula Untold effort.

Les détails sur l’intrigue de ce dernier remake ne sont pas encore connus, y compris la mesure dans laquelle il suivra le roman de Stoker.