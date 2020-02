Bob Chapek remplace Bob Iger en tant que nouveau PDG de The Walt Disney Company

Le conseil d’administration de Disney a annoncé que Bob Chapek, à ce jour, président des parcs, expériences et produits Disney, a été nommé directeur exécutif de The Walt Disney Company avec effet immédiat. Chapek remplace Bob Iger, qui assume le rôle de président exécutif et concentrer ses efforts sur la partie créative de Disney jusqu’à la fin de son contrat le 31 décembre 2021.

“Avec le lancement réussi des sociétés Disney et l’intégration de Twenty-First Century Fox, je pense que c’est le moment optimal pour la transition vers un nouveau PDG”, a déclaré Iger. “J’ai la plus grande confiance en Bob et j’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec lui au cours des 22 prochains mois, alors qu’il assumera ce nouveau rôle et approfondira les opérations et les affaires mondiales de Disney, tout en continuant à me concentrer sur les efforts créatifs de la société.” Bob étant le septième PDG des près de 100 ans d’histoire de Disney. “

Pour sa part, Chapek a déclaré: “Je me sens incroyablement honoré d’assumer le rôle de PDG de ce que je crois vraiment être la meilleure entreprise au monde, ainsi que de diriger nos membres et employés talentueux et dévoués. Bob Iger a fait de Disney le société de médias et de divertissement la plus admirée et la plus prospère, et j’ai eu la chance de bénéficier d’un siège au premier rang en tant que membre de son équipe, je partage son engagement envers l’excellence créative, l’innovation technologique et l’expansion internationale, et de continuer à adopter ces mêmes piliers stratégique à l’avenir. Tout ce que nous avons réalisé jusqu’à présent sert de base solide pour raconter des histoires créatives, des innovations audacieuses et une prise de risque réfléchie. “

Chapek a joué le rôle de président de Disney Parks, Experiences and Products depuis la création du segment en 2018. Auparavant, il était président de Walt Disney Parks and Resorts depuis 2015.