Bong Joon-Ho donne de nouveaux détails sur la série limitée de «Parsitos»

Lors de la collecte de l’Actors Guild Award (SAG) pour le meilleur casting dans un film, le réalisateur Bon Joon-Horevel de nouveaux détails de la future série HBO à développer aux côtés d’Adam Mckay de ‘Parasites” Bong a commenté que la série présenterait diverses histoires sur chacun des personnages du film, ce qui confirme apparemment la possibilité que le casting original participe également à la série.

Le cinéaste nominé aux Oscars a également déclaré que nous sommes confrontés à un film de six heures, qui met en évidence toutes les idées qu’il n’a pas pu inclure dans les deux heures du film. Il voulait également souligner que l’une des histoires clés qui pourraient apparaître dans la mini-série tournent autour de la femme de ménage allergique à la pêche Moon-Gwang, jouée dans le film de Lee Jeong-Eun:

“J’ai donc accumulé toutes ces idées clés depuis que j’ai commencé à écrire le script. Je ne pouvais tout simplement pas inclure toutes ces idées dans la durée de deux heures du film, donc elles sont toutes stockées sur mon iPad. Mon objectif avec cela une série limitée consiste à créer un film de six heures. ” Et continuez …

“Par exemple, lorsque la gouvernante Moon-Gwang revient tard dans la nuit, quelque chose est arrivé à son visage. Même son mari l’a demandé, mais elle n’a jamais répondu. Pourquoi avait-elle des ecchymoses sur le visage? J’ai une histoire pour cela et, en plus, pourquoi sait-elle l’existence de ce bnker? Quelle relation a-t-elle avec cet architecte pour connaître ce bnker? J’ai donc toutes ces histoires non révélées que j’ai gardées. “

Avec Sun Kang-Ho, Lee Seon-Gyun, Jang Hye-Jin, Cho Yeo-Jeong, Choi Woo-Siky Park So-Dam, cette histoire particulière se concentre sur la famille sans emploi de Ki-taek, qui manifeste un intérêt soudain pour le train de vie de la toute dernière famille Park. Un jour, son fils parvient à lui recommander de donner des cours particuliers d’anglais à la maison Park. C’est le début d’un équipement incontrôlable, dont personne ne sortira vraiment indemne.

Bong et McKay seront les producteurs exécutifs de cette nouvelle série limitée en anglais avec Dooho Choi de Kate Street Picture Company, Kerry Ko, Fred Lee, Miky Lee, Cho Young Ki et Francis Chung de CJ Entertainment, et le partenaire de McKay dans Hyperbole Industries, Kevin Messick.