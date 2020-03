Bong Joon-Ho veut faire une comédie musicale

Au cours d’une interview avec Empire, le gagnant d’OscarBong Joon-Hoasegur qui aimerait garer son mélange habituel de genres pendant un certain temps pour faire une comédie musicale. Et pas une comédie musicale habituelle, mais une comédie complètement “différente” des classiques musicaux du passé:

“J’adorerais faire une comédie musicale”, a déclaré le cinéaste au médium. “Les personnages commencent à chanter et puis ils pensent: Oh mon Dieu, putain, c’est trop ringard … et ils s’arrêtent soudainement. Il y a des films musicaux incroyables, comme Singing in the Rain. Mais quand je les vois, je me sens très gêné et je commence rougir. Il faudra alors que ce soit … différent. “

Comme nous l’avons annoncé précédemment, après le grand succès de ‘Parasites“ Lors du dernier gala des Oscars (il a remporté quatre statuettes, dont celle du meilleur film), HBO continue de travailler à son adaptation sous la forme d’une série limitée réalisée par le réalisateur Bong Joon-Hojunto avec Adam McKay. De plus et bien qu’il ne soit pas encore confirmé, Mark Ruffalo (‘Avengers: Endgame’) serait le principal candidat pour jouer dans la série.

Mettant en vedette Song Kang-Ho, Lee Seon-Gyun, Jang Hye-Jin, Cho Yeo-Jeong, Choi Woo-Siky Park So-Dam, cette histoire originale se concentre sur la famille sans emploi de Ki-taek, qui manifeste un intérêt soudain pour le train de vie de la très riche famille Park. Un jour, son fils est recommandé de donner des cours d’anglais privés au Park’s. C’est le début d’un coaching incontrôlable, dont personne n’échappera vraiment indemne.

Il est confirmé que le film sortira exclusivement sur Hulu à partir du 8 avril.