Bounce To Premiere “In The Cut” Saison 6 le 1er avril – Blackfilm

Rebondir, le premier et le seul réseau de divertissement multiplateforme pour les Afro-Américains, a annoncé aujourd’hui le retour prochain de sa série comique originale Dans la coupe. La nouvelle saison du hit de longue date se déroulera sur treize mercredis soirs tout au long du printemps, à partir de Mercredi 1 avril 2020 à 20:00. (ET).

Après leur première hebdomadaire sur Bounce, les nouveaux épisodes seront également disponibles sur le populaire service de streaming par abonnement Cassonade le jeudi matin. Les saisons complètes de un à cinq sont disponibles à tout moment sur Brown Sugar.

In The Cut tourne autour de Jay Weaver (Dorien Wilson, The Parkers) qui doivent s’adapter à la vie conjugale avec Cheryl (Kellita Smith, The Bernie Mac Show), tout en gérant ensemble un salon de coiffure et un salon de beauté. Cette saison, la paire – avec le fils de Jay, Kenny (Ken Lawson, The Parkers) et leurs amis Smitty (John Marshall Jones, Rectifier), Mabel (Laura Hayes, Meet The Browns) et Percy (Dorion Renaud) – doivent faire face à leurs plus grands défis à ce jour – notamment convaincre la ville de ne pas démolir l’entreprise pour ouvrir la voie à une nouvelle autoroute.

Cette saison comprendra également des apparitions de Dawn Halfkenny (Saints et pécheurs), Chastity Dotson (Imposteurs), Luenell (Dolemite est mon nom), Yo-yo (Love & Hip Hop Hollywood) et Aida Rodriguez (Tiffany Haddish présente: ils sont prêts).

“In The Cut, qui entre maintenant dans la saison six, a été l’une de nos séries originales les plus populaires et nous sommes impatients de partager de nouveaux épisodes avec nos téléspectateurs en avril”, a déclaré Bounce Vice-président exécutif de la programmation originale. David Hudson.

In The Cut a été créé par Bentley Kyle Evans et est produit par Evans et son partenaire Trenten Gumbs, qui produisent tous deux une autre série originale à succès de Bounce, Family Time, actuellement en production pour la saison sept. Evans a également produit les sitcoms classiques Martin et The Jamie Foxx Show.

