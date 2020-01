Box Office d’Espagne (17-19 janvier): Badasaa for Life

“Bad Boys for Life“mène le box-office espagnol lors de sa première, avec environ deux millions (toujours) d’euros sur 475 écrans, tandis que”Malasaa 32«Il le fait en troisième place avec une collecte de près d’un million sur 323. Un bon résultat dans les deux cas, et qui conduit la collecte globale de la semaine près de deux millions au-dessus de celle de la semaine dernière; même remarquable, si la semaine prochaine ils parviennent à endurer de la même manière, similaire ou similaire que cette semaine a fait »1917», qui a à peine régressé de 8% par rapport à sa première la semaine dernière et accumule plus de 4 millions en deux semaines.

Ou comme ceux de ‘Parasites‘et’Joker‘, que treize et seize semaines plus tard améliorent de 60% leurs collections, sans aucun doute grâce à leur participation à notre Coupe du Cinéma.

Il semble que le mois de janvier convienne à eOne Films. Si l’année dernière était «Green Book», cette année, il semble que le film de Sam Mendes soit l’appel à être le protagoniste des Oscars qui parvient à capitaliser sur ces attentes en sa faveur et à rassurer les responsables, sans trop de chance pendant le reste de l’année . Pas faute de films intéressants, tels que “Dark Waters” et “The Scandal (Bombshell)” dans les deux prochaines semaines.

Pour sa part ‘Le phare“remonte de 37% malgré l’augmentation de sa distribution dans 14 chambres, bien qu’il soit à côté de”Pavarotti«La seule autre première la semaine dernière qui, avec plus de 200 000 euros en poche, peut être tenue pour acquise.

Avec un peu plus d’un demi-million, ‘Jojo Rabbit“ Vous ne pouvez pas être aussi satisfaits, dans un résultat quelque peu décevant qui nous laisse avec le doute de savoir si Disney sera en mesure de briller les productions Fox Searchlight comme Fox lui-même (via Hispano Foxfilm). Le soupçon est que, entre les mains de ses propriétaires légitimes, le film Taika Waititi aurait combattu avec le film d’horreur espagnol pour la troisième place au box-office.

Laissant de côté cela ‘Le conseil d’Alice“Au moins, il a dépassé les 1 000 euros par cinéma, notons enfin que”La poule Turuleca‘endure stoïquement après trois semaines dans plus de 200 cinémas et idiot, vous pouvez finir par surmonter la barrière du million, qui sait.

Celui qui ne dépasse pas son prédécesseur est ‘Mon Dieu, mais que t’avons-nous fait … maintenant?‘que, enfin, de rester en dessous même de la collection totale de trois millions lorsque le film précédent était sur le point de dépasser 9. Cette fois, A Contracorriente Films n’a pas eu tant … la main avec les accents.

