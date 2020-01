Box office Espagne (03-05 janvier): 2020 commence à tomber

“Star Wars: The Rise of Skywalker‘,’Jumanji: niveau suivant‘et’Petites femmes2020 commence comme ils ont terminé 2019, menant le box-office espagnol dans ce qui n’a cependant pas été un bon week-end: un peu plus de 6,5 millions (toujours) d’euros, près de 3 millions de moins que le dernier week-end de 2019 .

À titre d’exemple, l’épisode IX de “ Star Wars ” est devenu plus de 50% supérieur à la semaine précédente avec pratiquement aucune compétition, la plus forte baisse dans le top 15 … sans compter les 71% qui tombent ”Les chats», avec un peu plus de 600 000 euros depuis sa première à Noël. Près de sept de leurs sept vies sont tombées.

Aucune des deux grandes premières de la semaine, ‘Richard Jewell‘et’La malédiction (The Grudge)», ils ont obtenu d’excellentes données. Le film de Clint Eastwood débute à la quatrième place avec un peu plus d’un demi-million d’euros, tandis que le (pauvre) nouveau remake du film d’horreur (pas si célèbre) le fait à la septième place avec un peu plus de 400000 euros. Même avec l’élan du jour de l’An, nous n’atteignons pas ce million de collections qui semble nécessiter d’être disponible dans plus de 300 cinémas que 200.

Le cinéma espagnol n’a pas ouvert 2020 avec une bonne note: Ni ‘La poule Turuleca‘ non plus ‘Le silence du marais“ Ils parviennent à attirer l’attention du public et restent dans le top 10, avec des moyennes dans les deux cas qui sont au minimum de 1.000 euros par copie, car les deux étaient présents dans plus de 200 et 100 cinémas, respectivement.

La seule première de la semaine que l’on puisse dire s’est réunie:L’officier et l’espagnol«, avec quelque chose de plus de 262 000 euros, il reste près de 2 000 par cinéma et / ou copie remplaçant l’éphémère»La vérité‘comme le titre de mode de ce week-end (en dessous des gros titres galactiques et autres).

Quoi qu’il en soit, il semble que 2020 ne commence que le 10 janvier dans lequel trois films aussi intéressants et recommandés que ‘1917‘,’Le phare‘et’La guerre des courants‘.

