Box office Espagne (07-09 février): Harley Queen

Commençons par le début: ‘Oiseaux de proie (et l’émancipation fabuleuse de Harley Quinn)«remplacer»Les aventures du docteur Dolittle‘en tant que leader d’un box-office espagnol que ce week-end dernier trace un demi-million (toujours) d’euros par rapport au week-end précédent.

Quelque chose de plus de 7 millions de collection mondiale, dont 1,25 collectée par le film avec Margot Robbie (qui en Espagne n’a pas changé de titre pour le moment …). Un fait quelque peu décevant pour un film sorti sur plus de 500 écrans qui pourrait bien collecter en dix jours ce que ses dirigeants s’attendaient à collecter en trois.

Robbie elle-même n’a pas fait beaucoup mieux avec la version cinématographique de «La voix la plus forte», de nom ‘Le scandale (Bombshell)», bien que les plus d’un demi-million récoltés ne soient pas un si mauvais résultat si nous le voyons avec une certaine perspective: c’est toujours un film qui est censé concourir pour l’Oscar et qui n’a pas voulu; c’est-à-dire qu’il est resté dans le no man’s land (pour lui-même, il peut être ajouté).

Et en parlant des Oscars: celui qui se débrouille bien est ‘Parasites‘, comme vous pouvez l’imaginer. Si le film augmente ses revenus de 67% le week-end après avoir remporté la Coupe du Cinéma, combien augmenter ses revenus le week-end après avoir remporté l’Oscar? The Adventure a déjà annoncé qu’à partir de demain, le film doublera le nombre de salles et d’écrans, ce qui garantit probablement qu’il se passe quelque chose d’inouï: que votre meilleur week-end (en termes économiques) soit votre dix-septième Affiche

Le seul mais, s’il y en a un, c’est que ce week-end sera également présenté sur Movistar +, Filmin et d’autres plateformes numériques, ainsi que sur DVD et Blu-ray gracieuseté de Cameo. On verra si c’est … loin de chez soi ou chez soi, en tout cas.

Pour le reste, pas beaucoup plus que je ne veux me démarquer, sauf pour le résultat commercial digne de “La vie cachée“, presque la moindre d’une première technique pour laquelle Disney (au nom de Fox) ne semble pas avoir fait grand-chose, ni ne semble l’avoir fait depuis”Sous l’eau“pour plus qu’il n’a sorti dans plus de 300 cinémas (dans lesquels il a fait naufrage dans n’importe quel), et qu’au moins a dépassé 1000 euros par écran avec lequel Avalon a été laissé avec le désir de surmonter”On n’a qu’à danser“. Soyez encore.

