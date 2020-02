Box office Espagne (14-16 février): ‘Parsitos’ continue de faire l’histoire (et beaucoup d’argent)

“Parasites‘continue de faire l’histoire, également sur un panneau d’affichage espagnol dans lequel il a déjà été vu par plus de 750 000 spectateurs qui ont laissé plus de 4,5 millions (toujours) d’euros depuis sa première, rappelez-vous, fin octobre dernier. .

Beaucoup d’entre eux ces derniers jours, “induits” sans aucun doute par les quatre Oscars (et les trois septièmes) qui menacent de multiplier par deux les records qui avaient été atteints jusqu’ici dans notre pays. Servir d’exemple que ce week-end dernier, le dix-septième du cartel, a longtemps été, très longtemps le meilleur de toute sa carrière, avec une collection très proche de celle réalisée par un blockbuster entier comme ‘Oiseaux de proie (et l’émancipation fabuleuse de Harley Quinn)‘lors de sa première la semaine précédente.

Le film, après une expansion importante et très opportune des exemplaires en circulation, a augmenté de 431% dans sa collection le week-end précédent malgré sa coïncidence (tout aussi réussie) avec une sortie aux formats numérique et domestique, date fixée dans le calendrier pour La Aventura bien avant de savoir qu’il avait le titre le plus réussi de sa courte vie.

Le film de Bong Joon-ho a dépassé la barrière des 200 millions de collections dans le monde, ce qui devrait sans aucun doute faire réfléchir Netflix, Apple ou Amazon sur ses algorithmes de distribution cinématographique: toujours disponible au format national depuis Il y a quelques semaines dans des marchés comme l’Amérique du Nord, le film, comme en Espagne, continue de rassembler de nombreux spectateurs dans les cinémas du monde entier. C’est ce qu’un bon film a, et plus d’options pour le rapprocher du public, que ce soit à la maison ou à l’extérieur, mieux pour tout le monde. Et ce n’est pas une question de quantité, mais de qualité (et d’opportunités).

Pour le reste … bons débuts pour ‘Sonic Le film‘et’Jusqu’à ce que le mariage nous sépare«En première et troisième place du classement, chacune adaptée à ses possibilités respectives qui, il faut le dire, ne semblait pas aussi positive (surtout pour les responsables) il y a quelques semaines à peine. En tant que films plutôt rares, mais au box-office, ils promettent de donner plus d’une joie (même au détriment de leurs spectateurs).

Pas si bon début pour la troisième troisième grande première de la semaine, ‘Île fantastique‘, incapable comme on le voit – pour l’instant – de se faufiler dans un top 5 qui clôt le film susmentionné avec Margot Robbie (et oiseaux de proie), qui reste à environ 50% par rapport à sa première. Quelque chose qui n’est pas vraiment mauvais, étant donné que ces types de productions dépassent souvent 65%, même si cela ne sert pas à compenser leurs débuts décevants la semaine dernière, le début d’une carrière commerciale tout aussi décevante (que vous donnez toujours à Warner Bros.).

TOP 5 définitif pic.twitter.com/9YF1Fvh0Qt

ComscoreMoviesSpain (@cSMoviesSpain) 19 février 2020