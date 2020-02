Box office Espagne (21-23 février): Survivre est un jeu sauvage

Il semble que nous serons impatients de voir “Parasites‘menant le box-office de notre pays pendant au moins un week-end. Il le fait pratiquement tous les jours de la semaine depuis qu’il a remporté quatre Oscars et trois septièmes, mais pas pendant un week-end. Et c’est ce week-end qui a eu l’occasion de le faire. Mais ce qui a été dit ne l’est pas.

En tout cas, aujourd’hui le film a déjà dépassé le million de téléspectateurs et les 6 millions (toujours) d’euros de collection dans notre pays, dans ce qui est l’un des comportements de billetterie les plus fascinants qu’un film ait donné dans notre panneau d’affichage Bien sûr, personne ne pense que l’euphorie déclenchée par le film de Bong Joon-ho va changer beaucoup, et qu’à partir de maintenant un film de trois heures sortira dans quarante salles de cinéma pourrait être en mesure de discuter de la première place de la Box-office à un blockbuster Disney.

Pour le reste, un mauvais week-end au cours duquel parmi les 25 titres de l’image jointe ils ont à peine réussi à collecter plus de 5 millions au total étant très loin, dans le monde, le million de spectateurs que nous marquons habituellement officieusement comme la ligne entre bien et le mal. Il y a même un seul film au-dessus du million d’euros de collection, avec ‘L’appel de la nature‘réalisant lors de sa première un record décevant d’un peu plus de 700 000 euros. Depuis l’arrivée de Disney, Fox ne lève pas la tête. Si nous fronçons les sourcils, nous pourrions même soupçonner que ce n’est pas un accident …

Mais non, nous ne sommes pas incompris: je jette juste la pierre et cache ma main. D’un autre côté, peu sont entrés dans un ‘Manhattan sans issue», l’autre première a appelé à être pertinente (quant au nombre de pièces dans quelle pièce). Vous ne pouvez pas dire que c’est une surprise … non?

“Coeur brûlant et ‘Le plan“Ils font leurs débuts à la quinzième et seizième place, dépassant avec un certain mou la barrière de 1.000 euros par exemplaire, ce qu’ils ont été loin d’atteindre autant”Queen & Slim‘aime’Singes“. Cela dit, le succès de ‘Parasites“ Au moment de la vérité, cela n’a servi, ou probablement que beaucoup, je le crains, à faire parler Donald Trump. Et ce n’est vraiment rien de compliqué …

