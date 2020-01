Box office Espagne (24-26 janvier): Je t’aime, Ro

Seul et sans armure peut aussi: Robert Downey Jr. mène le box-office espagnol grâce aux 280 808 spectateurs qui ont laissé quelque chose de plus de 1,7 million (toujours) d’euros en ‘Les aventures du docteur Dolittle», un succès qui au moins est en passe d’apparaître comme l’échec attendu. Au moins commercialement.

Pour sa part ‘Eaux sombres‘et’Je t’aime, idiot“ Ils restent sur le podium en dépit d’être objectivement meilleurs, et même si l’un d’eux est également dirigé par un Avenger. Entre 200 et 300 000 euros sortis dans plus de 200 cinémas est rarement un résultat satisfaisant. Ce n’est pas une exception.

“Ema«Elle ne peut pas non plus être satisfaite, car elle a souffert même de ne pas avoir été exclue de la« photo de famille ». Il ne dépasse pas 1000 euros par exemplaire, peut-être parce que ceux qui aiment le reggaeton sont peu enclins à ce type d’investissement.

Pour d’autres bons entretiens pour la partie haute du classement, notamment celui de ‘Malasaa 32‘: Pour être un film d’horreur, mais aussi pour être un film espagnol. Plus de 2 millions accumulés pour la façon dont on s’y attendait, c’est le premier succès de notre cinéma en 2020.

Aussi Jojo Rabbit‘résiste très bien dans sa deuxième semaine après un début hésitant. 5% par rapport à sa première, nous ne savons pas s’il s’agit de Fox Searchlight ou de Searchlight Pictures. Ce que nous savons, c’est pourquoiParasites«Continuez à donner tant de guerre, ou pourquoi»Douleur et gloire‘réapparaît dans l’image 45 semaines après sa première: afin que ceux qui ne l’ont pas encore vu puissent participer au vote du meilleur film espagnol de 2019 de notre Coupe du Cinéma.

Cliquer sur l’image pour agrandir