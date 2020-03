Box office Espagne (28-01 mars): peu ou rien de spécial, messieurs

“L’homme invisible‘mène un week-end au cours duquel ils ont levé environ 800 000 euros de plus (à l’œil) que le week-end précédent. Bien qu’il soit disponible sur 470 écrans, le film de Leigh Whannell parvient à peine à surmonter la barrière du million de dollars, un résultat plutôt discret.

Comme cela a également été quelque peu discret, la première dans notre pays de ‘Les messieurs: les seigneurs de la mafia», appelé à se battre pour une première place qui est restée environ 300 000 euros en dessous. Par contre les deux autres premières importantes (en nombre de salles) de la semaine »Spéciaux‘et’Question de justice‘, ils ferment le top 10 … avec des résultats plus que discrets, paresseux ou mauvais.

Surtout la production française distribuée par A Contracorriente Films, un type de film qui ne fonctionne que très bien ces dernières années, surtout entre les mains d’un distributeur comme A Contracorriente Films précité. Je ne voulais pas demander, mais je n’ai pas d’autre choix que de le faire: Peut-être la psychose autour du coronavirus, que ce n’est pas le coronavirus lui-même est en partie responsable des résultats, tirant discrètement, une bonne partie des films sortis ces dernières semaines ?

Et déjà, depuis dimanche dernier, il y a eu un match de football entre le Real Madrid et le FC Barcelone aussi bon, que quelque chose pourrait affecter et tout ça. Mais l’un n’enlève pas l’autre, que le football n’est pas tout non plus … ni le coronavirus ne doit justifier cela ”Oiseaux de proie (et l’émancipation fabuleuse de Harley Quinn)«Vous quitterez l’Espagne avec un peu plus de 3 millions (toujours) d’euros.

Pour le reste pas beaucoup plus que je ne veux dire … sauf au cas où, mentionne qu’avec plus de 9 millions (toujours) d’euros ‘1917“C’est pour l’instant le film le plus rentable sorti en 2020 … et comme annoncé par son propre distributeur espagnol,”Parasites“Il a déjà dépassé” Tigre et Dragn “comme le film asiatique le plus rentable dans notre pays avec plus de 7 millions d’euros (également) de revenus. Ah continue de donner beaucoup de guerre 19 semaines plus tard.

