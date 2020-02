Box office Espagne (31-02 février): Un moment passé par l’eau

Un peu plus de 6,6 millions (toujours) d’euros accumulés en un week-end qui mène à nouveau ‘Les aventures du docteur DolittlePour la deuxième semaine avant cela, le manque de punch d’une certaine nouveauté importante et avec une collection inférieure à 1,3 million.

“Bad Boys for Life‘,’1917‘,’Malasaa 32‘et’Jojo Rabbit«là-haut, il reste à nouveau avec des baisses modérées tout en»Sous l’eau‘et’Judy‘débuts en septième et huitième, respectivement. Malgré ses avantages en tant que films, aucun avec un chiffre de collection qui justifie sa sortie dans plus de 300 et 200 cinémas, respectivement.

Bien sûr, la campagne de promotion de Kristen Stewart a été très mauvaise, presque comme si Disney voulait charger le FOX et rassemblait des témoignages intéressés, tandis que celui avec René Zellweger, même si l’Oscar gagnera le week-end prochain Au cours de la semaine, il semble que vous soyez arrivé en Espagne très tard et avec tout le poisson vendu.

Ni ‘Un moment dans le temps – Vagues«ni»Ma grande petite ferme«Ils sont arrivés pour rester, deux sorties intéressantes mais humbles qui n’ont pas eu l’occasion d’apparaître dans l’image jointe comme si elles l’avaient fait»Voler ensemble‘,’Opération Panda‘… ou’Pour toute mort«malgré les efforts vains et inutiles de ceux qui se font remarquer.

Mettez enfin en évidence la réapparition post-Goya de ‘Ce qui brûle«Quelques semaines après sa première. Ah, ils l’ont, menant l’image ci-dessous et vice versa pour ajouter 20 000 euros de plus pour un total de 450 000 euros. Pas mal pour un nominé Goya …

Cliquer sur l’image pour agrandir