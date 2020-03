Box Office USA (06-08 mars): Pixar, toujours au sommet

Pixar revient au sommet du box-office, américain et espagnol. “En avant«Collecte environ 40 millions de dollars lors de son premier week-end aux États-Unis et environ 1,7 million d’euros lors de son premier week-end en Espagne.

Maintenant, ce sont des données vraiment discrètes pour ce que la société nous a habitué: les deux, et pour les États-Unis de rivaliser avec “ The Journey of Arlo ” pour être la pire première d’un film Pixar de son histoire (si nous oublions les trois films que la société sera au siècle dernier – “Toy Story”, “Bugs”, “Toy Story 2”).

En ce qui concerne l’Espagne, la bande aura également recueilli un chiffre similaire à celui du “ voyage d’Arlo ” susmentionné, étant en tout cas dans notre pays un record supérieur à celui atteint par “ Cars 3 ” à l’époque. Pas par des moyens attendus, c’est moins douloureux, surtout parce que nous sommes confrontés à un grand film (comme cela a déjà été mentionné “ The Journey of Arlo ”).

D’un autre côté, ce n’est pas le bon moment pour sortir un super blockbuster. Bien que nous laissions cela à l’imagination de chacun … si le retard hypothétique de ‘Muln‘laisser quelque chose à l’imagination ….

Premiere également discrète pour ‘Le chemin du retour«Troisième du box-office, aussi première discrète de»Extra ordinaire«Dans 32 cinémas dans lesquels près de 84 000 $ sont collectés, ce qui est insuffisant (pour une seule position) pour apparaître dans l’image ci-jointe.

Soulignez enfin le bon comportement de ‘Emma«une semaine de plus, ainsi que les presque 100 millions de dollars qui ont été collectés dans le monde»L’homme invisible“, film qui selon la version officielle n’a coûté que 9 millions … mais dont la promotion selon la version non officielle, il est possible qu’il ait été investi plus que dans”En avant‘, un film sur lequel Disney semble avoir peu misé.

