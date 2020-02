Box office USA (07-09 février): Seulement eux

Celui de ‘Oiseaux de proie (et l’émancipation fabuleuse de Harley Quinn)«C’était la seule première exceptionnelle d’un week-end marqué par sa propre première»Oiseaux de proie (et l’émancipation fabuleuse de Harley Quinn)‘Quant aux retours de Carrie Mathison et de M. Pickles, ainsi que, également, pour la célébration de la cérémonie de remise des Oscars … qui s’ils n’ont pas entendu, sont ce soir.

Le film amusant et très réussi avec Margot Robbie (et ses amis) réalise une collection estimée à plus de 33 millions de dollars (toujours), un fait relativement décevant, qui est de loin la pire première pour un film DC et très similaire à celui réalisé début juin dernier par «X-Men: Dark Fnix» (dont le total américain n’a pas dépassé les 65 millions).

Un fait, ce qui a été dit, relativement décevant qui était néanmoins dans les prévisions moins optimistes il y a quelques semaines, lorsque le – nous devons le dire – de bons critiques surprenants n’avaient pas encore suscité des attentes donc – maintenant on le voit – quelque chose exagéré Après tout, ce n’est pas une production de super-héros “traditionnelle”.

Son budget, de pas plus de 100 millions qui ne sera difficile à lever qu’aux États-Unis, aide en tout cas à cadrer les chiffres de cette bande qui sur le marché international a levé près de 50 millions, dont environ 1,5 en L’Espagne et ce changement est d’environ 1,2 million d’euros, plus que suffisant pour conduire le box-office espagnol au détriment d’un ‘Docteur Dolittle‘que malgré le fait d’avoir réussi à perdre de l’argent en tout cas.

Pour le reste, une bonne maintenance généralisée dans et hors du top 10 en une semaine dans laquelle ‘Petites femmes«a franchi la barrière de 100 millions de collecte aux États-Unis seulement tout en»1917“Attendez les Oscars pour voir s’ils sont prêts à dépasser les 200 millions dont ils rêvent”Bad Boys for Life“.

Soulignez enfin l’échec impitoyable de ‘Le rythme de la vengeance“, avec seulement 5 millions de personnes levées en deux semaines dans plus de 3 000 cinémas, et l’indifférence relative causée par un”Gretel et Hansel‘qui terminent sa carrière avec environ 15 millions.

