Box office USA (10-12 janvier): le site des captures de ‘1917’

“1917«Il devient le nouveau numéro 1 du box-office nord-américain dans sa troisième semaine sur le projet de loi, avec une collecte estimée à 36,5 millions (toujours) de dollars après son expansion de 11 à 3 434 cinémas.

Aussi ‘Question de justice“Il a fait le saut vers les États-Unis dans sa troisième semaine sur le projet de loi, dans son cas, passant de 4 à 2 375 cinémas pour atteindre environ 10 millions, le même que l’on estime avoir augmenté”Comme un boss«lors de sa première dans plus de 3 000 cinémas … et environ 3 millions de plus que ce qu’il collectionne»Sous l’eau‘, également lors de sa première dans 2 791 salles.

Plus ou moins que prévu dans les quatre cas, avec celui de Sam Mendes (budgétisé à 90 millions) comme vainqueur du week-end et celui de William Eubank (budgétisé à 50 millions) comme grand perdant.

Pour le reste, pas beaucoup plus, sauf pour l’effondrement prévisible de ‘La malédiction (The Grudge)«dans sa deuxième semaine et en attendant de connaître les nominations aux Oscars de maana avec lesquels, probablement, un nouveau scénario s’ouvrira au box-office nord-américain dans lequel»Parasites“, qui a presque augmenté aux États-Unis plus de”Les chats», pourrait être le grand bénéficiaire.

