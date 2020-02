Box office USA (14-16 février): Sonic fait avancer Pikachu

Qui allait nous dire quand sa première bande-annonce a été publiée, non? “Sonic Le film“recueille dans les trois premiers jours sur le projet de loi presque le même queOiseaux de proie (et l’émancipation fabuleuse de Harley Quinn)»a été relevé en dix jours; aussi, environ 3 millions (toujours) de plus que ‘Pokmon: Detective Pikachu’ lors de sa première fin de semaine de mai dernier.

Autrement dit, le film mettant en vedette Jim Carrey devient la meilleure première aux États-Unis d’un film basé sur un jeu vidéo. Un fait bien sûr que super arrondi par les 43 millions qui auraient collecté plus ou moins sur le marché international. Environ 100 millions au total. Ou encore, en un seul week-end, il a déjà couvert son investissement … et cela lui a suffi, du moins officieusement, pour confirmer que sa scène post-crédit aura un film.

“Île fantastique‘et’La photographie“ils sont libérés en troisième et quatrième places avec des résultats qui, selon leur investissement publicitaire, seront plus ou moins corrects et acceptables alors qu’il ne semble pas que”Descente‘laisse beaucoup de place au doute. Peu importe s’il a été aussi bon marché que les deux autres ou quel a été son investissement dans la publicité: moins de 5 millions à sa première, et un total qui ne dépasse probablement pas 10 millions est rarement rentable pour un film sorti en plus de 2000 cinémas

La question est maintenant, comme toujours, de savoir combien de cinémas espagnols nous le verrons … si nous le voyons dans les cinémas espagnols.

Parmi les autres titres du cartel, soulignons les près de 150 millions qui s’accumulent »Harley Quinn: Oiseaux de proie«Partout dans le monde, je suis sur le point de couvrir les coûts … mais pas de donner de l’argent, ce qu’il est censé être, ni les 5,5 millions qu’il recueille»Parasites«Après qu’ils s’en souviendront, remportez quatre Oscars et ils placent leur total nord-américain au-dessus de 43 millions, soit plus de 180 dans le monde. Étant donné qu’il s’agit d’un film coréen, un record de quatre Oscars.

Pd. Demain lundi est une fête aux États-Unis. En Espagne, non. Désolé.

