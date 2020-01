Box office USA (17-19 janvier): deux peuvent plus d’un

“Bad Boys for Life‘a réalisé au cours de ses trois premiers jours dans l’entente près de 60 millions (toujours) de dollars, un excellent résultat à n’importe quel mois de l’année, encore plus en janvier. Pour se faire une idée, c’est environ 13 millions de plus que «Deux flics rebelles 2» au mois de juillet 2003. Il n’est pas surprenant que Sony pense déjà à une nouvelle suite …

… ce qui est peu probable dans le cas de “Les aventures du docteur Dolittle‘, un brun pour une Universal Pictures qui a encore la blessure de’Les chats“. Le film soulève dans ses trois premiers jours environ 22,5 millions, un fait qui ne serait pas mauvais sinon parce que nous parlons d’un blockbuster qui a coûté environ 200 millions, millions de millions de dollars de moins.

Autrement dit, il ne semble pas que ce soit le grand succès qu’Universal en avait besoin pour ne pas perdre (beaucoup) d’argent. Et c’est que Tony Stark sans son armure n’est qu’un humain, Robert Downey Jr., et non un super-héros. Il ne semble pas probable que la bande atteigne 179 millions qui s’accumulent dans le monde »Du temps avec toi», environ 4,7 d’entre eux ont été collectés aux États-Unis où il vient de faire son apparition.

Enfin, assurez-vous que les pourcentages en bleu que vous voyez dans l’image jointe correspondent à “Parasites‘,’Jojo Rabbit‘,’Ford contre Ferrari‘,’Il était une fois à … Hollywood‘et’Les Misérables‘, cinq films qui ont augmenté leurs collections par rapport à la semaine dernière après, oui, augmenter leur nombre d’exemplaires en essayant, sans aucun doute, de capitaliser leurs nominations respectives aux Oscars avec une fortune inégale.

Pd. Demain est un jour férié aux États-Unis … quelque chose qui sera de peu d’utilité pour ‘Sous l’eau‘, qui est censé être la dernière production distribuée par une 20th Century Fox qui, rappelez-vous, est désormais censée s’appeler 20th Century Studios. Peu importe: enfilez comme vous le ferez, ce sera toujours … FOX.