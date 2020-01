Box office USA (24-26 janvier): La mafia, la noix et la couleur

“Bad Boys for Life‘et’1917«Ils restent au sommet du box-office nord-américain, les deux déjà supérieurs à 100 millions de dollars (toujours) aux États-Unis seulement. Une collection encore loin d’être ‘Les aventures du docteur Dolittle«qui n’en demeure pas moins à la troisième place avec une telle force. S’il n’avait pas joué à Disney, s’il n’avait pas eu un budget universel “obscène”, il aurait pu le prendre pour acquis.

Le retour de Guy Ritchie avec ‘Les messieurs: les seigneurs de la mafia‘débute à la quatrième place avec une bonne collection de 11 millions. Il s’agit toujours d’une production britannique sortie dans un peu plus de 2000 cinémas, et c’est toujours un tiers de ce qui a été collecté à l’époque “ Snatch: Pigs and Diamonds ”. Le marché international en fera le succès commercial qui l’a fait.

L’autre grande première de la semaine, ‘Une autre tournure‘, débute à la sixième place avec un peu plus de 7 millions, un résultat beaucoup plus discret, et encore plus discret si l’on remarque qu’il a obtenu un CinemasCore de F. Autrement dit, sa carrière américaine sera brève. Espérons que cela ne nous prive pas de la voir ici: Le fait qu’elle ne l’aime pas aux États-Unis ne signifie pas qu’elle ne l’aime pas ici … ou qu’elle n’est pas comme “ Mère ”, qu’elle déteste autant qu’elle excite. On ne sait jamais.

Et pas beaucoup plus que ce qui est présent dans l’image ci-jointe, sauf le chercheur qui ‘Parasites«Il a déjà dépassé les 30 millions aux États-Unis, ce qui porte son total mondial à plus de 150 millions. Pas mal pour un film coréen qui aurait coûté moins cher que ce que Dwayne Johnson a demandé ‘Jumanji: niveau suivant‘, séquelle cela en passant de lever environ 200 millions de moins que le précédent … ce qui ne fait pas de déception, mais fait briller davantage le surprenant succès du film de 2017.

En dehors de l’image ci-jointe et grâce à Deadline, faites écho au peu plus d’un million collecté par ‘La dernière mesure complète«dans 614 cinémas pour Roadside Attractions, ainsi que les 217 000 $ récoltés par»Couleur hors de l’espace‘dans 81 cinémas pour RLJE Films. De bons résultats, pas spectaculaires ou particulièrement mémorables.

Cliquer sur l’image pour agrandir