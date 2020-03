Box office USA (28-01 mars): Le réveil des héros

Comme prévu »L’homme invisible«Il occupe confortablement le premier poste du box-office nord-américain, dans un week-end de transition où il n’y avait pas d’autre candidat pour le poste.

Le nouveau film produit par Blumhouse lève en première environ cinq millions de dollars de plus que le précédent en trois semaines ”Île fantastique», compensant ainsi le résultat de l’un avec celui de l’autre. Pratiquement la même chose qu’en Espagne, où le film réalisé par Leigh Whannell commandait au général avec le million (dans ce cas) d’euros que l’autre film a collecté à l’œil (que je me fiche même de savoir qui a réalisé).

La surprise de la semaine lui a donné ”My Hero Academia: l’éveil des héros‘après avoir levé plus de cinq millions de dollars (à ce jour toujours) dans 1 275 salles de cinéma. Un grand fait pour une production de ces caractéristiques, d’autant plus si l’on considère qu’elle accumule plus de 8 millions depuis sa première, mercredi dernier, le 26 février.

Celui qui à son tour accumule plus de 50 millions rien qu’aux États-Unis est ‘Parasites‘, tandis que «Jokers impraticables: le film» et ‘Emma“Ajoutez positif au cours de votre deuxième semaine sur le panneau d’affichage et”Portrait d’une femme quittant le Csar«Il le fait dans sa treizième semaine. Pas mal pour une production française.

Aucune autre première n’apparaît dans une image jointe qui vient résumer tout le reste, bien que ce week-end soit également venu à quelques films de cinémas nord-américains aussi potentiellement intéressants que «Guns Akimbo‘,’Wendy«o»The Jesus Rolls», dont nous ferons écho dans les collections lorsqu’un média comme Deadline les dévoilera.

