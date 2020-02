Box office USA (31-02 février): Le rythme du Super Browl

Ni ‘Gretel et Hansel«ni surtout»Le rythme de la vengeance«Ils attirent l’attention du public américain lors de ce week-end où qui d’autre, qui est moins au courant du #SuperBROwl que le duel entre le Cdiz et le Real Zaragoza. Je les blâme mais je ne les blâme pas.

Le pire a été, en tout cas, pour Amber Heard lors d’un week-end où le film avec Blake Lively, budgétisé à environ 50 millions de dollars (toujours), est devenu la pire première de l’histoire d’un film sorti dans plus de 3 000 cinémas. La terreur, au moins, comme on dit, n’a même pas coûté 6 millions.

Et rien d’autre à dire, sauf que ‘Bad Boys for Life“C’est déjà le film le plus rentable de la franchise avec un peu plus de 148 millions de dollars levés aux États-Unis, soit plus de 290 dans le monde, et cela”Parasites«elle est devenue la grande gagnante de notre coupe de cinéma une semaine avant la sentence de passage des Oscars.

Cliquer sur l’image pour agrandir