Brad Pitt confirme qu’il a transmis la matrice

Brad Pitt a confirmé qu’il avait transmis un rôle dans The Matrix. Pitt s’est entretenu avec USA Today pour une nouvelle interview et a reconnu les informations de l’année dernière selon lesquelles il était prêt à jouer un rôle dans le film, affirmant qu’on lui avait proposé un rôle dans le premier film et qu’il l’avait refusé.

“J’ai transmis The Matrix”, a déclaré Pitt. «J’ai pris la pilule rouge. C’est le seul que je nomme … On ne m’a pas proposé deux ou trois. Seul le premier. Juste pour clarifier cela. Je viens d’un endroit, c’est peut-être mon éducation, si je ne l’ai pas compris, ce n’était pas le mien. Je crois vraiment [the role] n’a jamais été à moi. Ce n’est pas le mien. C’était quelqu’un d’autre et ils vont le faire. J’y crois vraiment. Si nous faisions une émission sur les grands films que j’ai transmis, nous aurions besoin de deux nuits. “

Lorenzo di Bonaventura a déclaré l’année dernière que Pitt était l’un des acteurs pris en compte pour Neo avec Sandra Bullock, Leonardo DiCaprio et Will Smith. Warner Bros travaille sur un quatrième film réalisé par Lana Wachowski, avec une date de sortie le 21 mai 2021.