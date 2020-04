Brad Pitt est l’homme météo du journal télévisé John Krasinski

Partager

Au milieu d’une pandémie, Brad Pitt a décidé de décrocher un emploi en dehors du théâtre. C’est ainsi qu’il est devenu l’homme météorologique de l’émission Some Good News de John Krasinski.

Renouveler ou mourir. Dans cette quarantaine, Brad Pitt Il a décidé de profiter du fait qu’il ne peut travailler sur aucun tournage et est entré dans une autre profession: expert en météorologie. Ce début a été fait dans le programme que l’acteur fait sur YouTube John Krasinski, une sorte de journal appelé Quelques bonnes nouvelles.

Le réalisateur et protagoniste de Un endroit calme a lancé il y a quelques semaines ce nouveau programme sur YouTube enregistré depuis son salon, dans lequel il passe en revue les nouvelles les plus positives laissées par la pandémie de coronavirus et où il a rencontré Steve Carell pour célébrer l’anniversaire de Le bureau. De cette façon, le journal télévisé a parfois des invités hautement reconnus. Voilà comment c’est apparu Brad Pitt, mais pas pour réaliser un entretien mais pour connaître les prévisions météo.

Canaliser Amanda Seyfried dans Mean Girls, Brad Pitt sort sur son balcon, regarde le ciel et dit: «Il a l’air bien. Ouais (minute 6:54). L’acteur avait déjà une “expérience” en tant qu’homme météo, car il est apparu plusieurs fois dans l’émission de Jim Jefferies pour commenter des prévisions absolument déprimantes de la météo qu’il allait faire.

La fête de remise des diplômes virtuelle

Quelques bonnes nouvelles C’est l’une des meilleures choses que cette crise nous laissera. John Krasinski Elle se tourne vers son programme et fait des choses incroyables, comme la fête de remise des diplômes virtuelle qu’elle a organisée pour tous ces jeunes qui ne pourront pas avoir le leur à cause de l’isolement.

Dans le même quatrième épisode réuni Billie Eilish, les Jonas Brothers et Chance the Rapper dans une fête où les guirlandes et les verres de fête ne manquaient pas. Emily Blunt y Rainn Wilson, son partenaire Le bureau, rejoint pour jouer des DJs dans ce “Prom”. Et puis, il y a Brad Pitt avec le temps.

Partager