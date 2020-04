Brad Pitt pourrait être dans le coup de pied de Matthew Vaughn

Lorsque Deadpool 2 est sorti en salles, nous avons eu l’occasion de voir Brad Pitt dans le rôle de Vanisher, même si ce n’était que sous la forme d’un camée. Nous savons maintenant que cela n’a peut-être pas été la seule relation entre le producteur et l’histrion avec le cinéma de super-héros, car le réalisateur Matthew Vaughn avait en tête de personnifier quelqu’un de très important dans son film Kick-Ass.

Le rôle en question est celui de Big Daddy, père de Hit-Girl, un rôle qui est finalement tombé entre les mains de Nicolas Cage. Dans une conversation avec THR, Vaughn a déclaré ce qui suit:

«Je savais que Nic aime les bandes dessinées et les super-héros, et le script était une lettre d’amour aux super-héros. Le film imagine ce qui se passerait si le fan le plus passionné décidait de jouer le rôle d’un héros, certaines personnes pensaient à tort que nous attaquions le genre, mais je savais que Nic accepterait. »

La raison pour laquelle Pitt n’a pas eu l’occasion de participer à la production du film était que avait déjà commis à Bastardos Sin Gloria, un projet pour lequel Quentin Tarantino l’a recruté pour donner vie au lieutenant Aldo Raine.

Bien que l’acteur du Meet Joe Black n’ait pas pu s’engager à un niveau intérimaire avec le film, Vaughn a décidé de le garder impliqué, lui accordant un espace en tant que producteur, un rôle dans lequel il a servi dans les premier et deuxième épisodes, même si Vaughn n’a pas agi en tant que réalisateur dans ce dernier.

Bien sûr, ils disent là-bas “ne dis jamais jamais”, des mots qui pourraient prendre en compte à la fois la créativité et l’histrion, car on sait qu’en raison de l’accueil tiède que la suite de Kick-Ass a eu, Vaughn envisage de redémarrer le franchise, un scénario qui pourrait être parfait pour que Pitt rejoigne le projet en tant qu’acteur, probablement dans une nouvelle version du même personnage ou comme complètement nouvelle.

En tout cas, bien que Brad Pitt ne puisse pas être vu dans Kick-Ass, le travail en tant que producteur de ce ce fut un facteur clé pour le film de voir la lumière, et le garçon a porté ses fruits, car c’était la base pour Matthew Vaughn de se positionner comme l’un des réalisateurs de bandes dessinées les plus prolifiques (et les mieux acceptés), avec des titres allant de X-Men: First Generation à la franchise Kingsman, basé, comme Kick-Ass, sur une bande dessinée de Mark Millar.