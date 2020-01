Bradley Cooper cherchera l’Oscar avec son nouveau film Netflix

L’une des grandes obsessions de Netflix frappe l’industrie du film aux Oscars, maintenant sa nouvelle signature est Bradley Cooper.

Le film biographique de Bradley Cooper à propos de Leonard Bernstein, est passé de Paramount Pictures à Netflix, car ce sera l’un des grands arguments de la plateforme de streaming pour Oscars de 2021.

En 2018, Bradley Cooper Il a fait ses débuts de réalisateur avec A Star is Born (A Star is Born), qui a reçu les éloges de la critique et une nomination pour Meilleur film. Mais c’était aussi un blockbuster puisqu’avec un budget de 36 millions de dollars, il a levé plus de 434 millions au box-office mondial.

Bradley Cooper Il a montré qu’il est un acteur très charismatique avec des films comme Las Vegas gueule de bois ou prêter sa voix à Fusée dans l’univers cinématographique Marvel, mais en tant que réalisateur n’a pas été laissé pour compte. C’est pourquoi Netflix parie sur lui et son nouveau projet.

Qui était Leonard Bernstein?

Le compositeur, pianiste et chef d’orchestre juif américain Leonard Bernstein (1918 – 1990), a acquis une renommée mondiale pour diriger le Orchestre philharmonique de New York et Concerts pour les jeunes à la télévision entre 1958 et 1972. Il était également en charge de bandes sonores mythiques de films comme Histoire du côté ouest (1957), Candide (1991) et Une journée à New York (1944).

Aux Oscars 2020, la plate-forme de streaming propose de nombreux films qui pourraient gagner des prix, mais ils sont déjà pressés à l’avenir. C’est pourquoi ils ont parié sur Bradley Cooper, qui est aujourd’hui une valeur sûre à Hollywood. Dans les années à venir, nous le verrons également dans des films comme Mur de l’Atlantique, Nightmare Alley et répétera le rôle du Rocket Raccoon dans Gardiens de la Galaxie Vol.3, où ils mettent probablement fin à ce caractère charismatique. Il est déjà spéculé que vous trouverez l’amour avec le personnage de Marvel nommé Lylla, qui est une loutre améliorée par des scientifiques.

