Brahms: The Boy II obtient une comptine effrayante dans la bande-annonce finale

Brahms: The Boy II arrive dans quelques semaines, et la bande-annonce finale taquine ce qui va arriver. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous pour la suite du film d’horreur The Boy de 2016, qui donne à la poupée effrayante titulaire sa propre comptine. Le film réalisé par William Brent Bell met en vedette Katie Holmes, Christopher Convery, Owain Yeoman et Ralph Ineson et débute le 21 février.

Ignorant l’histoire terrifiante de Heelshire Mansion, une jeune famille s’installe dans une maison d’hôtes sur le domaine où leur jeune fils se fait rapidement un nouvel ami troublant, une poupée étrangement réaliste qu’il appelle Brahms.