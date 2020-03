Brandon Routh dit que Bryan Singer a été difficile sur le plateau de Superman Returns

Le retour de Superman La star de Brandon Routh dit que le réalisateur Bryan Singer a été difficile à travailler. Routh a joué Man of Steel dans le film de Singer, qui est sorti en 2006. Superman Returns a servi de sixième et dernier épisode de la série originale de films de Superman, rendant hommage aux épisodes des décennies précédentes. L’histoire du long métrage de Singer s’est concentrée sur le retour du personnage principal sur Terre après une absence de cinq ans. Superman se retrouve confronté au fait que Lois Lane a évolué, en plus des complots néfastes de Lex Luthor. Le film a bien fonctionné au box-office et a reçu des critiques généralement favorables. Warner Bros.a néanmoins été déçu par le box-office international, annulant une suite prévue.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

L’adaptation de super-héros n’est pas l’œuvre la plus célèbre de Singer. Dans le seul domaine de la bande dessinée, les contributions de Singer à la franchise de films X-Men sont l’un des premiers exemples qu’un film Marvel peut égaler et même dépasser la production de DC. Il a également réalisé The Usual Suspects, qui est fréquemment cité comme l’un des films les plus mémorables des années 1990. Cependant, la vie de Singer dans les coulisses a éclipsé sa carrière professionnelle à bien des égards. En janvier 2019, The Atlantic a publié un rapport d’enquête qui contenait des accusations explosives concernant le réalisateur. Dans le rapport, quatre hommes ont allégué que Singer les avait maltraités lorsqu’ils étaient mineurs.

Connexes: Red Sonja Reboot est désormais dirigé par Jill Soloway; Bryan Singer Out

Des histoires similaires avaient été associées à Singer avant l’enquête de The Atlantic. Depuis 1997, Singer a été poursuivi par des garçons et des hommes l’accusant de comportement sexuellement prédateur. Pourtant, en 2019, le mouvement #MeToo battait son plein et les dernières affirmations ont eu un impact négatif sur la position de Singer à Hollywood. Dans le cadre des retombées, les acteurs qui ont travaillé avec Singer ont parlé de leurs expériences avec lui. Dans une interview avec l’animateur de Inside of You Michael Rosenbaum, Routh a été interrogé sur ses souvenirs sur le tournage avec Singer.

Prenant une profonde inspiration avant de partager ses pensées, Routh a reconnu la sensibilité de parler de Singer. “Il n’était pas toujours la personne la plus gentille avec tout le monde”, a déclaré Routh à Rosenbaum. Il a reconnu que, bien que Singer était bon pour lui, il avait vu le réalisateur se comporter d’une manière difficile avec les autres. Rami Malik et Sophie Turner ont également qualifié Singer de désagréable et difficile.

Bien que ce soit certainement une étape positive que Singer ait été confrontée à des conséquences sur de nombreuses allégations cohérentes, il reste à savoir ce qui aurait pu arriver et qui aurait pu être épargné si des personnes puissantes avaient prêté foi aux victimes lorsque Singer était au sommet de popularité. Routh a repris le rôle de Man of Steel depuis Le retour de Superman, apparaissant comme une version du personnage dans le Arrowverse. Singer n’a pas travaillé sur un projet à la suite des allégations de 2019.

Plus: Jessica Chastain parle de harcèlement sexuel, appelle Bryan Singer

Source: Inside of You avec Michael Rosenbaum

L’enfant intemporel de Doctor Who peut répondre au dernier mystère de David Tennant

A propos de l’auteur

Abdullah Al-Ghamdi a rejoint . en août 2019, se concentrant sur les actualités cinématographiques et télévisées. En janvier de la même année, il a écrit un article de plus de 3500 mots sur les raisons pour lesquelles Primo Colón est sous-estimé. Il le considère comme son meilleur travail. Lorsqu’il ne défend pas les mérites de son lutteur préféré, il peut être trouvé en train de publier des critiques de différentes longueurs sur Letterboxd. Il est également sur Twitter, @dulealghamdi, bien qu’il ne tweete pas beaucoup.

En savoir plus sur Abdullah Al-Ghamdi