Brie a une forte réaction en apprenant qu’elle est enceinte

Brie Bella aurait dit à Nikki Bella qu’elle «avait foutu sa vie» après avoir entendu parler de sa grossesse. Les deux sœurs qui jouent Total Bellas sont très proches et sont maintenant plus excités que jamais de partager leur parcours d’accouchement.

Certaines des femmes les plus populaires de la WWE, Nikki et Brie Bella sont de retour. Après être devenus célèbres sur Total Divas d’E!, Leur émission de téléréalité centrée sur l’impact de leur carrière dans leur vie personnelle en dehors du ring de lutte, les jumeaux ont pris leur retraite en raison de blessures et souhaitaient fonder une famille. Les fans ont regardé Total Bellas alors que la romance de conte de fées de Nikki avec John Cena se terminait brusquement, la laissant annuler son mariage. Depuis lors, Bella s’est fiancée à la renommée d’Artem Chigvintsev de Dancing With The Stars.

Les fans sont encore sous le choc de la bonne nouvelle que les deux sœurs s’attendront à de petits paquets de joie à quelques semaines d’intervalle. Selon E !, Brie essayait de tomber enceinte de son mari depuis près de huit mois, mais avait du mal à le faire. Le couple était stressé, et Brie avait embrassé le fait qu’elle ne devait avoir qu’un seul enfant. Mais après s’être sentie malade pendant quelques jours, Brie a découvert qu’elle était tombée enceinte après tout, sa première réaction étant «Awe s * it». Brie et Daniel Bryan l’avaient découvert quelques jours avant Thanksgiving alors que Nikki découvrait ses bonnes nouvelles tout en effectuant des mouvements de yoga. La lutteuse nouvellement enceinte a décidé qu’elle devait passer un test de grossesse.

La jumelle a plaisanté en disant qu’elle ressentait peut-être le voyage de grossesse de sa sœur jumelle. Elle est très liée à sa nièce, Birdie. Quand Nikki s’est rendu compte qu’il y avait deux lignes sur son test de grossesse, elle a été stupéfaite. La star de télé-réalité a dit qu’elle était assise sur ses toilettes pour toujours juste à cause du choc. Pendant le podcast des jumeaux, Nikki a révélé que sa sœur l’avait informée que sa vie allait sérieusement changer. La première réaction de Brie, la nouvelle excitante fut: “Mec, tu viens de f-ed ta vie.”

Heureusement pour les fans, les caméras étaient là pour capturer leurs moments gênants qui ont conduit les jumeaux à ne pas parler pendant une semaine. Mais Brie et Nikki sont en bons termes aujourd’hui, Nikki faisant savoir à tout le monde que Brie a contribué à répondre à toutes ses questions sur la grossesse. Même si les deux n’ont pas de jumeaux, ils ressentent toujours leur lien jumeau car les deux ont été extrêmement malades des nausées matinales. Les fans des jumeaux Bella sont ravis de la nouvelle et ont hâte de voir tout cela se dérouler dans la nouvelle saison de l’émission.

Total Bellas revient le jeudi 9 avril à 21 h ET sur E !.

