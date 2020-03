Brie Larson partage la première fois qu’elle portait le costume du capitaine Marvel

Partager

Ce fut le premier test de caméra de Brie Larson avec la super-héroïne Captain Marvel.

L’actrice Brie Larson partagé dans vos réseaux sociaux quelques photos de son premier test de caméra avec le costume du Captain Marvel dans ce qui semble être l’ensemble des Avengers: Fin de partie.

Bien que nous nous soyons rencontrés Carol Danvers dans son propre film solo, Brie Larson filmé ses premières scènes comme Captain Marvel quand ils roulaient Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie. C’est pourquoi des tests de caméra ont été effectués avec les ensembles que nous voyons ci-dessous.

“Des photos de mon premier test complet de l’appareil photo”, a déclaré Brie Larson dans son post Instagram. «Nous étions encore en train de déterminer quels seraient leurs mouvements caractéristiques, et j’apprenais encore à bouger dans un costume en cuir! Bon temps”.

La scène pourrait être très différente.

Ces plans appartiennent à une scène supprimée de Avengers: Fin de partieoù le Captain Marvel est venu Dormir pour aider Veuve noire et Œil de Faucon quand Thanos et ses forces ont été alertées de l’endroit où se trouvait le Gemme de l’âme. La scène que nous avons vue au cinéma a beaucoup changé, car les deux Avengers ont dû faire face à la décision de qui devrait se sacrifier pour obtenir l’objet puissant.

À apparaître Captain Marvel en 2014 sur la planète Dormir Cela n’avait aucun sens. Depuis lors, le premier “snap” de Thanos et donc elle n’était pas allée sur Terre pour chercher Nick fureur et ne s’était pas rencontré les Vengeurs. Alors apparais soudainement pour aider Veuve noire et Œil de Faucon Cela aurait été incohérent. C’est pourquoi ils ont changé toute la scène. Et bien sûr, c’était une excellente décision.

Brie Larson interprètera le Captain Marvel dans la suite qui sortira dans les années à venir. Pour l’instant il y a peu de détails sur cette livraison de UCM, mais cela aura certainement autant d’impact que le film original.

