Bright 2: date de sortie, détails de l’histoire et distribution | .

Will Smith, Joel Edgerton et le réalisateur David Ayer feront équipe pour Netflix Lumineux 2, la suite à venir de Bright en 2017. Bright a présenté au public un autre jour présent où les humains vivaient et travaillaient aux côtés de créatures magiques comme les orcs, les elfes et les fées, explorant comment ces différentes races ont coexisté dans un monde où la magie est monnaie courante.

Bright a rencontré beaucoup de négativité de la part des critiques lors de ses débuts sur Netflix en décembre 2017. Les critiques ont souligné que le film évitait de traiter les implications du racisme et de la stratification sociale peu recommandables qui accompagnaient les créatures magiques vivant avec les humains tout en omettant de présenter tout des idées nouvelles ou intéressantes sur la tradition magique qu’elle introduisait. Malgré l’inquiétude critique, il a été rapporté que Bright a reçu plus de 11 millions de vues au cours de ses trois premiers jours sur Netflix, agissant comme une manifestation de soutien pour les stars du film, Smith et Edgerton, ainsi que l’histoire racontée.

Netflix a officiellement annoncé qu’une suite Bright se produisait en janvier 2018 avec la sortie d’une vidéo d’annonce ironique mettant en vedette deux orcs sans nom auditionnant pour être dans la suite. La production de Bright 2 n’ayant pas encore commencé, examinons tous les aspects de la suite qui ont été confirmés, y compris la date de sortie, qui revient, qui dirige et quelle sera l’histoire de la suite.

Bright 2 devait à l’origine commencer le tournage au printemps 2019, mais cette chronologie a été retardée pour tenir compte d’un calendrier de production révisé pour la suite Bad Boys for Life, confiée à Will Smith, après que ce film lui-même ait été retardé. En septembre 2019, la co-star de Smith’s Bright, Lucy Fry, a révélé qu’à sa connaissance, la production de la suite avait été repoussée indéfiniment en raison des autres engagements de Smith. En janvier 2020, le réalisateur David Ayer a confirmé que Bright 2 était toujours en préparation et qu’il espérait faire bouger les choses. Bien sûr, le mois de mars a vu l’arrêt d’Hollywood en raison du Coronavirus, donc pour l’instant, on ne sait pas vraiment quand Bright 2 commencera le tournage, et encore moins la sortie.

Lorsque Netflix a commandé Bright 2, il a également été signalé que Smith et Edgerton reviendraient. Avant que les pistes de Bright 2 ne commencent à tourner, cependant, ils avaient d’autres gros projets à terminer. Au moment où Bright 2 a été confirmé, Smith avait un horaire chargé: entre décembre 2017 et juin 2019, il a terminé le tournage et / ou les fonctions promotionnelles liées au remake en direct de Disney d’Aladdin, le film d’animation Spies in Disguise, Gemini Man Et Bad Boys 3. Quant à Edgerton, cette période comprenait le tournage et / ou la promotion de Red Sparrow, Gringo, Boy Erased et The King.

L’histoire de Bright commence le jour où l’officier chevronné du LAPD, Daryl Ward (Smith), est jumelé avec la première recrue orque de la division, Nick Jakoby (Edgerton) et est chargé de le former – à son grand regret. Les choses passent de standard à intenses très rapidement quand ils réagissent à une perturbation dans une maison sûre pour un groupe extrémiste magique connu sous le nom de Bouclier de lumière, les mettant au milieu d’une bataille avec les Inferni, qui tentent de provoquer le retour du Seigneur des Ténèbres. Au cours de la nuit, Ward et Jakoby doivent protéger un elfe nommé Tikka (Lucy Fry) tout en repoussant les gangs magiques qui veulent la puissante baguette pour eux-mêmes. À la fin, Ward et Jakoby arrêtent le Seigneur des Ténèbres, cachent où se trouve la baguette et méritent des éloges officiels pour leur bravoure et restent partenaires pendant que Tikka se dérobe.

L’histoire de Bright 2 devrait reprendre là où Bright s’est arrêtée tout en approfondissant la magie et les traditions introduites dans le premier film. Aucun détail officiel de l’intrigue n’a été confirmé, mais Edgerton a taquiné l’intrigue à grands traits dans une interview à Yahoo en février 2019:

“Tout ce que je peux probablement supposer, c’est que la plupart des suites vont un peu plus gros la deuxième fois, donc je pense que nous allons régler le cadran jusqu’à onze. Il peut y avoir une saveur légèrement plus internationale à propos de Bright 2, nous pourrions sortir les limites de Downton Los Angeles. “

Cela a été laissé entendre dans des rapports précédents, le tournage aurait lieu en Allemagne, mais aucune piste solide sur les lieux de tournage, aux États-Unis ou ailleurs, n’a encore été confirmée.

Le réalisateur David Ayer reviendra pour diriger Bright 2. Ayer partagera également des tâches d’écriture avec le scribe Beauty and the Beast Evan Spiliotopoulos. Ayer et Spiliotopoulos prennent le relais en tant qu’écrivains du film après que le scénariste de Bright, Max Landis, n’ait pas été réembauché pour la suite pour des raisons qui sont devenues plus évidentes avec le temps, malgré qu’aucune raison officielle n’ait jamais été donnée par Netflix ou Landis.

Depuis qu’il a fini avec Bright, Ayer a passé son temps à travailler sur The Tax Collector, ce qui implique qu’il se réassocie avec l’acteur de Fury Shia LaBeouf pour raconter l’histoire d’un collecteur d’impôts de Los Angeles dans les ganglands de la ville dont les moyens de subsistance et la famille sont mis en danger une vieille menace revient en ville. Ayer a également travaillé dur pour produire et filmer le pilote du prochain drame du crime de Fox, mettant en vedette Stephen Dorff dans le rôle de Bill Hollister, qui travaille dans le département du shérif du comté de Los Angeles et est promu shérif intérimaire pour la ville lorsque son supérieur est tué dans l’exercice de ses fonctions.

La bande-annonce de Bright 2 n’a pas encore été publiée, car le tournage n’a pas encore commencé. Le géant du streaming est connu pour avoir publié des bandes-annonces pour le contenu original à venir environ un mois après la date de première prévue (une approche résolument différente d’un film sorti en salles), bien qu’en tant que sortie majeure, il puisse éviter cela pour Lumineux 2. Pourtant, les fans devraient s’attendre à des images de sitôt, même après que la production se soit bien déroulée.

