Bright 2 pourrait encore devenir réalité

En 2017, la plate-forme de streaming Netflix a présenté son film le plus cher à ce jour. Il s’agissait d’un monde fantastique plein de humain, elfes et orcs Dans les temps modernes d’aujourd’hui. Les deux protagonistes étaient des policiers qui combattaient le crime et essayaient d’éviter la résurgence d’un Monsieur obscur. Ce fut un énorme succès du public et il a toujours été supposé qu’ils pouvaient faire Lumineux 2. Maintenant, son directeur met à jour le projet.

“Toujours en développement”, a déclaré David Yesterday sur un panel de la TV Critics Association. “Nous y travaillons, nous espérons donc le monter bientôt.”

“C’est une excellente occasion pour nous tous d’explorer davantage ce monde”, a poursuivi hier. «Je pense que les gens pensaient qu’il y avait de nombreuses portes à explorer. Les gens ont dit: Parlez-nous davantage du dragon. Parlez-nous de cela, de l’histoire, du passé. C’est donc un monde très riche et je pense que nous allons creuser un peu plus. »

Sans aucun doute, le monde qu’ils ont créé était la chose la plus fascinante du film.

Netflix a déjà expliqué la magie et le passé de cet univers très intéressant, où une partie très importante est celle du Monsieur obscur. Quelque chose que Lumineux 2 Il faut l’approfondir. Depuis de nombreuses années, un magicien a réussi à dominer une puissante baguette et beaucoup se sont inclinés sous son pouvoir. Un seul orque s’est opposé et a réussi à rassembler toutes les races de la Terre pour le tuer. Mais il y a une prophétie qui indique qu’il reviendra et soumettra le monde une fois de plus. C’est quelque chose qu’ils ont presque eu dans le premier film.

J’espère donc David hier peut soulever le projet et que Lumineux 2 Cela devient une réalité. Mais le plus important est que leurs principaux acteurs reviennent, Will smith et Joel edgerton, qui s’est avéré avoir beaucoup de chimie entre eux.

