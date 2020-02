Bright and Beautiful Mech Action

Comme un méchant géant émergeant des cendres d’une ville déchirée par la guerre, Daemon X Machina a reçu une nouvelle vie sur PC. Le jeu de combat à la troisième personne a toujours semblé être un choix étrange pour l’exclusivité Nintendo Switch, avec son accent sur le jeu coopératif et compétitif en ligne – une fonctionnalité que Nintendo n’est historiquement pas très bonne à soutenir. D’un autre côté, ses graphismes animés flashy et ses mécaniques de combat fluides signifiaient à la fois qu’il était beau et jouait bien sur le système portable.

Mais le ciel est la limite pour les développeurs de Marvelous, et seulement 5 mois après sa sortie sur Switch, leur jeu pourrait enfin recevoir la lumière qu’il mérite. Bien que le jeu se soit bien comporté de manière critique, sa vente a été sous-performante, principalement en raison de la forte concurrence de Link’s Awakening et Astral Chain. Les deux jeux sont sortis la même semaine et proviennent de studios plus grands et / ou de franchises plus populaires.

Daemon X Machina méritait certainement mieux; en particulier des fans de batailles de méchants géants. Heureusement, son port PC ne laisse rien derrière la version Switch. Les mêmes champs de bataille ouverts sont remplis de belles couleurs vives, donc malgré les circonstances plutôt sombres de la guerre mondiale des robots, l’exploration est encouragée. Contrôler son méca avec un clavier et une souris est simple et personnalisable pour n’importe quel niveau d’expérience d’un joueur. Tous les modes (mais pas tout le contenu) ont fait leur chemin dans le port, donc entre la campagne de plus de 10 heures et les différents modes multijoueurs, il y a beaucoup de chaos mech à divertir.

En plus de toutes les grandes choses de l’original, Daemon X Machina sur Steam apporte également les qualités moindres du jeu. Donc, alors que le monde lui-même est rempli d’action, il y a des obstacles à jouer: les personnages sans cesse bavards et beaucoup de bêtises. Pour les joueurs qui peuvent regarder au-delà des (ce qui ressemble à) heures de dialogue expositif, il y a une tonne d’action robotique sur robot phénoménale.

De l’organisation d’une attaque tous azimuts contre un robot Immortal – des robots presque aussi grands que des villes – au tissage vague après vague de chars et d’avions ennemis, la quantité considérable de lasers et d’épées de robot est écrasante. Mais Daemon X Machina n’est pas un enfer de balles, et ce n’est pas le type de jeu qui provoque le stress des écrans constants “Game Over”. C’est un peu plus indulgent dans l’accomplissement de ses souhaits.

Les Mechs ou Arsenals (et le personnage du joueur qui les exploite) sont personnalisables et peuvent être améliorés et équipés d’une grande variété d’armes. Les épées sont certainement les plus cool, mais une mitrailleuse sur un bras, associée à un bouclier sur l’autre est probablement un équipement plus polyvalent. Les joueurs peuvent changer d’armes à mi-bataille et améliorer leur arsenal dans le hangar entre les missions – donc si quelque chose ne fonctionne pas, ils peuvent toujours réessayer.

Entrer dans une bataille est toujours accompagné d’un score de rock extrêmement efficace et explosif. Junichi Nakatsuru et Rio Hamamoto de Bandai Namco ont contribué à son style. Avec les couleurs vibrantes, c’est l’une des principales raisons de voler dans le monde post-apocalyptique dans un gros robot robot est si délicieuse.

Avec le support en ligne de Steam, Daemon X Machina espère voir beaucoup plus de gens tester leur jeu coopératif en ligne. De plus, le jeu prend désormais en charge la compétition (quelque chose d’absent du lancement de Switch), parfait pour affronter vos amis et voir dont l’arsenal est plus puissant.

Et c’est vraiment de cela qu’il s’agit pour Daemon X Machina. Des combats d’opéra, planant autour d’une métropole détruite s’enfonçant dans le sable, et remportant une victoire de la manière la plus élégante possible. L’histoire peut parfois se gêner, mais quand ce n’est pas le cas, Daemon X Machina est une explosion.

Daemon X Machina est maintenant disponible sur PC via Steam pour 47,99 $. . a reçu un code PC aux fins de cet examen.

Notre évaluation:

4 sur 5 (Excellent)

